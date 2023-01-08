Son dakika: EYT'de ilk maaşlar için AK Parti'den tarih geldi! "En geç" diyerek duyurdu, geri sayım başladı

Son dakika haberi: EYT ile ilgili merak edilen soru işaretleri gün geçtikçe birer birer yanıtlarını bulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak" açıklamasıyla duyurduğu düzenlemenin Meclis'e gelmesine sayılı günler kaldı. Düzenlemeden yararlanacak EYT'liler ise maaşlarının yatacağı gün için geri sayımı başlattı. Peki, EYT'lilerin ilk maaşları ne zaman yatacak? İşte konuyla ilgili gelen son açıklamadan detaylar...

ŞUBAT ORTASINI İŞARET ETTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT düzenlemesindeki takvimle ilgili Kanal 7'de katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

TBMM'nin gündeminin çok yoğun devam ettiğini belirten Turan şunları söyledi:

"Pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu var. Özellikle memur maaşları, emekli maaşları. Salı günü Genel Kurul kabul ederse, 15 Ocak'a kadar hayata geçmesini istiyoruz. Bu dönemde sözleşmeli personelin kadroya alınması var. Çok teknik konular bunlar. Bakanlıktaki arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. O komisyondan geçecek. Sonra da EYT ile çalışmalarımız olacak. Şubatın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum."