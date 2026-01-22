2026 için "Enflasyon düşecek" mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan mutfak, pazar ve kira fiyatlarını işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi. Enflasyonda düşüş hedefiyle ilgili açıklama yapan Erdoğan "Mandacı ekonomistlere asla kulak vermeyin. Türkiye'nin yolu da bahtı da açıktır. Önümüze yeni fırsatlar çıkacak, kapılar aralanacak. 'Türkiye Yüzyılı' yürüyüşümüz daha da hızlanacak" ifadeleriyle de dikkat çekti.

'TOPLU İĞNE' ÇIKIŞI

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

'Türkiye Yüzyılı' hedefimize birlikte yürüyeceğiz. Toplu iğne dahi olsa kendisi yapan, kendisi üreten bir Türkiye. Sanayide, ekonomide, savunmada kendi göbeğini kendi kesen bir Türkiye. Cam tavanları kırdık, fitne duvarlarını yıktık. Önümüze çıkartılan ne kadar engel varsa milletimizle hepsini aştık.

"FABRİKASI YOK DEDİKLERİ TOGG ARTIK AVRUPA'DAKİ YOLLARI DA SÜSLÜYOR"

Birileri halen hazmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini kendi yapan, üreten ve dünyaya pazarlayan bir Türkiye gerçeği var. Fabrikası yok dedikleri Togg artık Avrupa'daki yolları da süslüyor. 'Balıklar ürküyor' iddiasıyla karşı çıktıkları mühendislik harikası savunma ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında büyük rağbet görüyor. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA'larımız, deniz platformlarımız siparişlere yetişemiyor. Her alanda büyük atılım içindeyiz.

Büyüme ve ihracatta rekor kırdık. Ekonomimiz 3. çeyrekte 3,7 oranında büyüdü. Tam 21 çeyrek boyunca kesintisiz büyümeyi başardık. İşsizlik oranımız 31 aydır tek hanede seyrediyor.

Maaş ve sigorta primi gibi kalemlerde özel sektörümüzü rahatlatacak yeni destekler sağlayacağız.

ENFLASYON MESAJI: BU SENE MUTFAĞA, PAZARA, KİRAYA DAHA FAZLA YANSIYACAK

Enflasyon ve hayat pahalılığında da güzel sonuçlar aldığımızı görüyoruz. 2025'i yüzde 30,9 enflasyon oranıyla kapattık. İnşallah bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız. Enflasyonla mücadeleyi tek bir araçla değil, kapsamlı politika adımlarıyla yönetiyoruz. Attığımız adımların etkisi mutfağa, pazara, kiraya daha fazla yansıyacak. Vatandaşlarımız hayat pahalılığının azaldığını günlük yaşamlarında daha fazla hissedecek.

"YAVAŞ YAVAŞ DÜNYA BİZİM DEDİĞİMİZE DOĞRU GELİYOR"

Yeniden şekillenen dünya düzeninde kutup başlarından biri Türkiye'miz olacak. Bugün bizi acımasızca eleştirenler yarın büyük bir mahcubiyet içinde hakkımızı teslim etmek zorunda kalacak. Yavaş yavaş dünya bizim dediğimize doğru geliyor. Doğruları cesaretle haykırdığımız için yıllardır bize demediğini bırakmayanlar şimdi bizimle aynı cümleleri kuruyor. Bizim küresel siyasete dair yıllardır yaptığımız eleştirilerin haklılığı bugün ortaya çıkıyor.

"ÖNÜMÜZE YENİ FIRSATLAR ÇIKACAK, KAPILAR ARALANACAK"