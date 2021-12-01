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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez'in döviz müdahalesine ilişkin açıklama

01.12.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi başlığında önemli mesajlar verdi. Merkez Bankası'nın dövize müdahalesini değerlendiren Erdoğan, "Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi. Asgari ücretle ilgili konuşan Erdoğan, "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez'in döviz müdahalesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partsinin grup toplantısı sonrası gazetecilere Merkez Bankası'nın döviz müdahalesi konusunda açıklama yaptı.

"MERKEZ MÜDAHALE ETMESİ GEREKİYORSA YAPAR"

Erdoğan, "Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi.

"ASGARİ ÜCRET EN KISA ZAMANDA AÇIKLANACAK"

Asgari ücretle ilgili konuşan Erdoğan, "Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" diye konuştu.

HEKİMLERE ZAM GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzman ve pratisyen hekimlere de 5 bin, 2 bin 500 lira tutarında zamlar yapılacağını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan TCMB
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