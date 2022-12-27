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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu müjde sonrası ilk kez görüntülendi! "Geri sayım başladı, en önemli nokta hazır"

27.12.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 'doğal gaz müjdesi' Türkiye'nin gündeminde üst sıralarda yerini aldı. Erdoğan'ın açıklamasına göre Çaycuma-1 sondajında 58 milyar metreküplük yeni doğal gaz rezervi keşfedildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu gelişmenin ardından Filyos'ta yürütülen çalışmalar ilk kez görüntülendi. CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk, "Artık geri sayım başladı. Filyos'taki gaz işleme tesisinin en önemli noktası artık hazır diyebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu müjde sonrası ilk kez görüntülendi! "Geri sayım başladı, en önemli nokta hazır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküp doğal gaz rezervinin yeniden değerlendirilmesinin ardından mevcut rezervin 652 milyar metreküp olarak revize edildiğini duyurdu. Erdoğan ayrıca Sakarya Gaz Sahası’nda 'Fatih' sondaj gemisinin önceki aylarda sondaj yaptığı 'Çaycuma-1' kuyusunda 58 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini açıkladı.

"DEVASA BİR NOKTA BURASI"

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Filyos'ta yürütülen çalışmaları görüntülerken ayrıntıları aktardı.

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"Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi bu alan" diyen Öztürk şunları söyledi:

"Sakarya gaz sahasından buraya gelecek olan gazın yakılacağı test noktasını göstereceğiz size. Devasa bir nokta burası da."

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"İLK DEFA EKRANA GETİRECEĞİZ"

Arazi şartlarının zor olduğunu söyleyen Öztürk şöyle devam etti:

"Her taraf gerçekten şu an çamur içinde. Bir yandan da zor bir nokta. Buradaki mühendisler, personeller gerçekten özveriyle çalışıyorlar. İlk defa ekrana getireceğiz bu noktayı."

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"GERİ SAYIM BAŞLADI"

Öztürk, Sakarya gaz sahasından gelecek olan gazın Filyos'taki gaz işleme tesisinde yakılıp test edileceğini belirtirken şunları kaydetti:

"Kısa bir zaman sonra buradan alevler yükselecek. Gazın yakılacağı yer böyle olacak. Artık geri sayım başladı. Filyos'taki gaz işleme tesisinin en önemli noktası artık hazır diyebiliriz."

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz

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