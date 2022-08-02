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Ucuza ev sahibi olmak isteyenler dikkat! TOKİ sosyal konut projesinde öncelikli grup ve vade sayısı belli oldu: İstanbul'un o ilçeleri...

02.08.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin 81 ilçesinde gerçekleşecek toplu konut projesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam kabine sonrası yaptığı açıklamada bu projenin kiraları azaltacağını belirtmişti. Milyonlarca kişi TOKİ sosyal konut projesinin İstanbul'da hangi ilçelerde yapılacağını merak ediyor. Öncelikli grupta kimler var? İşte son dakika haberinin detayları....

Ucuza ev sahibi olmak isteyenler dikkat! TOKİ sosyal konut projesinde öncelikli grup ve vade sayısı belli oldu: İstanbul'un o ilçeleri...

TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde yeni konut yapacak. Yüksek kiralar ve bankaların faiz oranları nedeniyle ev sahibi olamayan vatandaşlara ev alma imkanı sağlanacak. 150 bin sosyal konut projesinde detaylar da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada binlerce kişinin kira öder gibi taksit ödeyeceğini belirtmişti.

SON DAKİKA: TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

TOKİ Sosyal Konut projesiyle birlikte kiraların da düşmesi bekleniyor. TOKİ sosyal konut kampanyasında ilk kez evlenen gençler kota sahibi olacak. Vade sayısı da belli oldu. 120 ay ve 180 ay vadeli ödeme imkanı sunulacak.
İlk kez evlenenlerin yanı sıra şehit yakınları, gaziler ve emeklilere de özel kontenjan ayrılacak. Bazı bölgelerde geri ödeme vadesi 240 aya kadar çıkacak.

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TOKİ KONUTLARI 2+1 VE 3+1 OLACAK

Son dakika bilgisine göre TOKİ daireleri iki çeşit olacak. Dairelerin bir kısmı 2+1 bir kısmı ise 3+1 olacak. İstanbul'da hangi ilçelerde TOKİ sosyal konut projesi olacağına dair henüz resmi bir bilgi yayınlanmadı. Çatalca, Başakşehir bölgelerinde ilk binaların yapılması bekleniyor.

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TOKİ son dakika haberi
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