FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ile görüştü... Asgari ücret gündeme geldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ile görüştü... Asgari ücret gündeme geldi mi?

09.03.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşme sonrası konuşan Atalay, "Asgari ücretle ilgili bir şey gündeme geldi mi?" sorusuna da yanıt verdi. İşte haberin detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ile görüştü... Asgari ücret gündeme geldi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Atalay'a TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da eşlik etti.

Kabulün ardından parti genel merkezinden ayrılırken açıklamada bulunan Ergün Atalay, görüşmelerinin ana başlığının 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi olduğunu söyledi.

Buradan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmeye gideceklerini belirten Atalay, "Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu." dedi.

EYT’lilerin kıdem tazminatı telaşı başladı EYT’lilerin kıdem tazminatı telaşı başladı

"ÇALIŞMA BAKANINA TALİMAT VERDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Bilgin'e "bu konuyu görüşün" dediğini aktaran Atalay, "Yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanına talimat verdi, oraya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Atalay, bir soru üzerine, görüşmede seçimle alakalı bir konunun gündeme gelmediğini kaydetti.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

"Asgari ücretle ilgili bir şey gündeme geldi mi?" sorusuna Atalay, "Onla ilgili bir şey konuşmadık. Gündem, geçici işçi, bu hafta çıkar diye tahmin ediyoruz. Kamu sözleşmeleri var. Bir de taşeronun kadro beklentisi var, onları konuştuk." cevabını verdi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KKM’de yeni rekor: 1,58 trilyon TL'ye ulaştıKKM’de yeni rekor: 1,58 trilyon TL'ye ulaştı
Kızılay tartışmaları sürerken yeni çıkış! 'Çiftliği haline gelmiş'Kızılay tartışmaları sürerken yeni çıkış! 'Çiftliği haline gelmiş'
Döviz hesaplarında dikkat çeken hareketlilik!Döviz hesaplarında dikkat çeken hareketlilik!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Ergün Atalay Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ak parti erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Hasan Can Kaya mini etekli kadın konuğu görünce dayanamadı!

Kılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu kararını açıkladı! HDP'den yanıt geldi

1.5 milyon konut taşınacak! Bakan Kurum tek tek açıkladı

1.5 milyon konut taşınacak! Bakan Kurum tek tek açıkladı

KKM’de yeni rekor: 1,58 trilyon TL'ye ulaştı

KKM’de yeni rekor: 1,58 trilyon TL'ye ulaştı

Evdeki altınını alan bankaya koştu: Kasalarda yer kalmadı!

Evdeki altınını alan bankaya koştu: Kasalarda yer kalmadı!

O ülkede para sayma makinesi satışlarında patlama! Sebebiyse...

O ülkede para sayma makinesi satışlarında patlama! Sebebiyse...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.