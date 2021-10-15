Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Aslan payını eğitime ayırıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

FUAT OKTAY'DAN BÜTÇE AÇIKLAMASI

Fuat Oktay, "2022'de bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira, bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldü. Bütçemizin yüzde 15,6'sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Yükseköğrenimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi yüzde 29,4 artışla 273,5 milyar liraya yükseltiyoruz" dedi.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 117 milyar 921 milyon lira, giderleri 141 milyar 507 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,4 artarak 117 milyar 921 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 30,3 artışla 141 milyar 507 milyon liraya ulaştı.

Ocak-eylül döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35,8 yükselerek 990 milyar 557 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 20,9 artarak 1 trilyon 51 milyar 650 milyon liraya çıktı.

Böylece merkezi yönetim bütçesi eylülde 23 milyar 586 milyon lira, ocak-eylül döneminde ise 61 milyar 93 milyon lira açık verdi.(AA)



