Darphane'den 8 ay sonra bir ilk! Karar verildi: Yeni para bastı, tedavüle girdi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bir süredir piyasaya sürülmeyen paraları yeniden bastı. 8 aydır basılmayan 1 kuruş, 5 kuruş ve 10 kuruş basılarak tedavüle girdi. Böylece Eylül ayında madeni ufaklık paralar toplamda 54 milyon 210 bin lira oldu.

Ezgi Sivritepe

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 8 aydan beri basılmayan para yeniden bastı. Halk arazında 'bozuk para' olarak anılan madeni ufaklık para birimleri basılarak yeniden tedavüle girdi.

Darphane den 8 ay sonra bir ilk! Karar verildi: Yeni para bastı, tedavüle girdi 1

YENİ PARA BASILDI

Darphane, 1 kuruştan 240 bin adet, 5 kuruştan 180 bin adet, 10 kuruştan 360 bin adet basıldı. Böylece, "50 kuruş maliyeti yükseldiği için artık basılmayacak" iddiları geçtiğimiz günlerde yalanlanmıştı. Ayrıca, Eylül ayında 990 bin adet 50 kuruş basımı gerçekleşmişti.
Darphane den 8 ay sonra bir ilk! Karar verildi: Yeni para bastı, tedavüle girdi 2

Eylül ayında böylece madeni ufaklık paralar toplamda 54 milyon 210 bin lira olarak basılmış oldu.
Darphane den 8 ay sonra bir ilk! Karar verildi: Yeni para bastı, tedavüle girdi 3

İDDİALARA YALANLAMA!

Madeni paralara ilişkin olarak maliyetlerinin yükseldiği için basımlarının durduğu veya duracağı iddiaları zaman zaman ortaya çıkıyor. Ancak son yapılan veri açıklamasıyla bu iddiaların tamamının yalan ve asılsız olduğu, itibar edilmemesi gerekliliğini ortaya koydu.

madeni para para Darphane bozuk para
