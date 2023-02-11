FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. DASK’a ihbar sayısı 30 bini geçti! 117 milyar TL'lik ödeme kapasitesi…

DASK’a ihbar sayısı 30 bini geçti! 117 milyar TL'lik ödeme kapasitesi…

11.02.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Reasürans & Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Genel Müdürü Selva Eren, Şu ana kadar taraflarına ulaşmış 30 bini aşkın hasar ihbarının işleme alındığını ve depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

DASK’a ihbar sayısı 30 bini geçti! 117 milyar TL'lik ödeme kapasitesi…

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 30 bini aşan hasar ihbar alındığını belirtti. Türk Reasürans & Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Selva Eren, eksper görevlendirmelerine başladıklarını, depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Eren hasar ödemelerini sürdürdüklerine dikkat çekti. Eren, DASK'ın deprem TIR'ının ilk olarak Kahramanmaraş’a yerleşerek hizmete başladığını, diğer mobil ofislerin ise 13 Şubat itibarıyla faaliyete geçeceğini ifade etti.

MASAK’tan bankalara ‘maaş ödemesi’ talimatı MASAK’tan bankalara ‘maaş ödemesi’ talimatı
BDDK açıkladı! Depremlerden etkilenen vatandaşların borçlarına yönelik esnekliklerin kapsamı genişletildi... BDDK açıkladı! Depremlerden etkilenen vatandaşların borçlarına yönelik esnekliklerin kapsamı genişletildi...

10 Şubat itibarıyla biriken deprem fonlarının 23 Milyar TL seviyesinde olduğunu söyleyen Eren sigortacılık tekniği çerçevesinde bu tutarın üzerine eklenen reasürans koruması ile toplamda 117 milyar TL'lik ödeme kapasitesi olduğunu belirtti.

image (1)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MASAK’tan bankalara ‘maaş ödemesi’ talimatıMASAK’tan bankalara ‘maaş ödemesi’ talimatı
7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı
Borsa İstanbul 5 gün kapalı olacakBorsa İstanbul 5 gün kapalı olacak
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

"Söz veriyoruz" İddialara yanıt verdi: Sosyal medyadan yayınlayacağız

"Söz veriyoruz" İddialara yanıt verdi: Sosyal medyadan yayınlayacağız

Enkazda 'domuz damı' kurdular! 8 yaşındaki Esra günler sonra böyle kurtarıldı

Enkazda 'domuz damı' kurdular! 8 yaşındaki Esra günler sonra böyle kurtarıldı

BDDK açıkladı! Depremlerden etkilenen vatandaşların borçlarına yönelik esnekliklerin kapsamı genişletildi...

BDDK açıkladı! Depremlerden etkilenen vatandaşların borçlarına yönelik esnekliklerin kapsamı genişletildi...

MASAK’tan bankalara ‘maaş ödemesi’ talimatı

MASAK’tan bankalara ‘maaş ödemesi’ talimatı

Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'

Büyük felaket onların umrunda bile değil... 'Vatan hainleri...'

Depremzedelere 1 yıllık kira desteği!

Depremzedelere 1 yıllık kira desteği!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.