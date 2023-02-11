DASK’a ihbar sayısı 30 bini geçti! 117 milyar TL'lik ödeme kapasitesi…

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 30 bini aşan hasar ihbar alındığını belirtti. Türk Reasürans & Doğal Afet Sigortaları Kurumu Genel Müdürü Selva Eren, eksper görevlendirmelerine başladıklarını, depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Eren hasar ödemelerini sürdürdüklerine dikkat çekti. Eren, DASK'ın deprem TIR'ının ilk olarak Kahramanmaraş’a yerleşerek hizmete başladığını, diğer mobil ofislerin ise 13 Şubat itibarıyla faaliyete geçeceğini ifade etti.

10 Şubat itibarıyla biriken deprem fonlarının 23 Milyar TL seviyesinde olduğunu söyleyen Eren sigortacılık tekniği çerçevesinde bu tutarın üzerine eklenen reasürans koruması ile toplamda 117 milyar TL'lik ödeme kapasitesi olduğunu belirtti.



