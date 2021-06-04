Denizi olmayan şehirde üretiliyor, Karadeniz'de satılıyor!

Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden olan Erzurum'daki baraj ve göletlerde üretilen alabalıklar, tat ve aromasıyla Karadeniz illerindeki tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Sahile uzaklığı 320 kilometre, şehir merkezi rakımı ise 2 bin metre civarında olan Erzurum'dan doğarak Doğu Anadolu'nun topraklarını sulayan Karasu, Aras ve Çoruh nehirleri üzerine yapılan baraj ve göletler, toprağa can, ülkeye enerji vermesinin yanında su ürünlerine yönelik katkısıyla da dikkati çekiyor.

Rakımı nedeniyle serin bir havaya sahip Erzurum, yazın dahi 18 dereceyi geçmeyen su sıcaklığı yönüyle kenti balık üretiminde ülkede öne çıkarıyor.

Balık üretimi açısından önemli olan bu avantajın değerlendirildiği Erzurum'da, hem barajlarda hem de kara havuzlarında önemli oranda alabalık üretiliyor.

Kentte üretilen balıklar, Türkiye'nin faklı kentlerinin yanı sıra özellikle bölgeye yakın olmasının da etkisiyle Karadeniz Bölgesi'ndeki illere satılıyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Erzurum'un su ürünleri yönünün bilinmediğini ancak üretimin üst seviyede olduğunu söyledi.