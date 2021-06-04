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Denizi olmayan şehirde üretiliyor, Karadeniz'de satılıyor!

04.06.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden olan Erzurum'daki baraj ve göletlerde üretilen alabalıklar, tat ve aromasıyla Karadeniz illerindeki tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Denizi olmayan şehirde üretiliyor, Karadeniz'de satılıyor!

Türkiye'nin en yüksek rakımlı illerinden olan Erzurum'daki baraj ve göletlerde üretilen alabalıklar, tat ve aromasıyla Karadeniz illerindeki tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Sahile uzaklığı 320 kilometre, şehir merkezi rakımı ise 2 bin metre civarında olan Erzurum'dan doğarak Doğu Anadolu'nun topraklarını sulayan Karasu, Aras ve Çoruh nehirleri üzerine yapılan baraj ve göletler, toprağa can, ülkeye enerji vermesinin yanında su ürünlerine yönelik katkısıyla da dikkati çekiyor.

Rakımı nedeniyle serin bir havaya sahip Erzurum, yazın dahi 18 dereceyi geçmeyen su sıcaklığı yönüyle kenti balık üretiminde ülkede öne çıkarıyor.

Balık üretimi açısından önemli olan bu avantajın değerlendirildiği Erzurum'da, hem barajlarda hem de kara havuzlarında önemli oranda alabalık üretiliyor.

Kentte üretilen balıklar, Türkiye'nin faklı kentlerinin yanı sıra özellikle bölgeye yakın olmasının da etkisiyle Karadeniz Bölgesi'ndeki illere satılıyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ARTMASINI BEKLİYORUZ"

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Erzurum'un su ürünleri yönünün bilinmediğini ancak üretimin üst seviyede olduğunu söyledi.

Erzurum'da 10'u baraj gölünde, diğerleri çeşitli sulardaki kafeslerde olan 29 tesiste balık üretimi yapıldığını anlatan Akar, "2020 yılındaki alabalık üretimimiz yaklaşık 2 bin 200 ton. Özellikle yeni faaliyete geçen İspir ilçesindeki Arkun Barajı ve Olur ilçesindeki Ayvalı Barajı ile üretim kapasitemiz 7-8 bin tonun üzerine çıkacak. Buradaki işletmelerimizin faaliyete geçmesiyle balık üretimimizin önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyoruz." dedi.

Akar, Erzurum'un balık üretimi açısından Türkiye'nin diğer illerinden farklı olduğunu dile getirerek, kentte özellikle barajlardaki su sıcaklığının 18 dereceyi geçmemesinin de etkisiyle yaz boyunca üretimin devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin diğer kentlerinde yazın balık üretiminin azaldığını, Erzurum'da ise yıl boyunca devam ettiğini belirten Akar, "Yaklaşık 2 bin 500 rakımda balık üretiyoruz. Onun sağladığı tat, aroma çok daha farklı oluyor. Burada ağırlıklı olarak kafeslerde ve baraj göletlerinde alabalık yetiştiriliyor." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, sözlerini şöyle tamamladı:

Ürettiğimiz alabalıklar porsiyonluk olduktan sonra bir kısmı Türkiye'nin birçok iline büyük bir kısmı da Karadeniz'e gönderiliyor. Yazın yoğun şekilde Karadeniz illerimize balık satıyoruz. Yüksek rakımda üretilen alabalıklar tercih sebebi. Yüksek rakımın balığa kattığı tat ve aroma başka yerde kolay kolay olmaz.

Kaynak: AA

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