Depoları doldurma zamanı! Akaryakıta zam geliyor

Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor. Geçen hafta 60 doların altına kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bugün ilk işlemlerde 64 doları test etti. İran’ın günlük 3 milyon varilden fazla ham petrol üretimine işaret eden analistler, piyasada arz endişelerinin arttığını belirtiyor. Gelişmeler üzerine "Akaryakıt fiyatına zam var mı?" soruları artarken, sektör kaynaklarından açıklama geldi. Bu gece yarısı akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Küresel piyasalarda enerji üreticisi ülkelerde yaşanan son gelişmeler, petrol fiyatları cephesinde de dikkatle takip ediliyor. ABD’nin geçen haftaki Venezuela operasyonunun ardından petrol çok fazla tepki göstermemiş ve Brent fiyatı çarşamba günü 60 doların da altını test etmişti.

İran’daki gösterilerin artarak devam etmesi ve ABD Başkanı Trump’ın bölgeye müdahale açıklamaları, jeopolitik riskleri artırdı ve petrolde yön yukarı döndü.

64 DOLARI TEST ETTİ

Sadece perşembe günü %3,83 prim yapan ve cuma günü 63 dolardan kapanan petrol, yeni haftaya da primle başladı. İlk işlemlerde 64 doları test eden Brent fiyatı, TSİ 09:00 itibarıyla 63,40 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

YENİDEN ARZ ENDİŞELERİ

İran’ın günlük 3 milyon varilden fazla ham petrol üretimi ile enerji piyasasının kritik oyuncularından biri olduğunu aktaran analistler, “Ülkedeki protestolar ve muhtemel bir ABD müdahalesine dair kaygılar, Orta Doğu’daki arz endişelerini de artırdı. Bu etkiyle fiyatlar hareketlendi” diye konuşuyor.

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Öte yandan iç piyasada da dikkatler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Gelişmeler üzerine “akaryakıt fiyatına zam var mı” soruları artarken, konuyla ilgili sektör kaynaklarından açıklama geldi. 13 Ocak Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 8 kuruş zam gelecek.

12 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ
İstanbul Avrupa 53.17 53.68 29.29
İstanbul Anadolu 53.01 53.52 28.69
Ankara 54.04 54.78 29.17
İzmir 54.37 55.05 29.09

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.16
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.48
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.44
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.24
Gazyağı
44.9
