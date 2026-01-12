Depoları doldurma zamanı! Akaryakıta zam geliyor

Küresel piyasalarda enerji üreticisi ülkelerde yaşanan son gelişmeler, petrol fiyatları cephesinde de dikkatle takip ediliyor. ABD’nin geçen haftaki Venezuela operasyonunun ardından petrol çok fazla tepki göstermemiş ve Brent fiyatı çarşamba günü 60 doların da altını test etmişti.

İran’daki gösterilerin artarak devam etmesi ve ABD Başkanı Trump’ın bölgeye müdahale açıklamaları, jeopolitik riskleri artırdı ve petrolde yön yukarı döndü.

64 DOLARI TEST ETTİ

Sadece perşembe günü %3,83 prim yapan ve cuma günü 63 dolardan kapanan petrol, yeni haftaya da primle başladı. İlk işlemlerde 64 doları test eden Brent fiyatı, TSİ 09:00 itibarıyla 63,40 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

YENİDEN ARZ ENDİŞELERİ

İran’ın günlük 3 milyon varilden fazla ham petrol üretimi ile enerji piyasasının kritik oyuncularından biri olduğunu aktaran analistler, “Ülkedeki protestolar ve muhtemel bir ABD müdahalesine dair kaygılar, Orta Doğu’daki arz endişelerini de artırdı. Bu etkiyle fiyatlar hareketlendi” diye konuşuyor.

AKARYAKITA ZAM VAR MI?

Öte yandan iç piyasada da dikkatler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Gelişmeler üzerine “akaryakıt fiyatına zam var mı” soruları artarken, konuyla ilgili sektör kaynaklarından açıklama geldi. 13 Ocak Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 8 kuruş zam gelecek.

12 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ

İstanbul Avrupa 53.17 53.68 29.29

İstanbul Anadolu 53.01 53.52 28.69

Ankara 54.04 54.78 29.17

İzmir 54.37 55.05 29.09