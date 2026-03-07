FİNANS

Deprem Sigortası (DASK) ve Konut Sigortası Arasındaki Farklar

Deprem ülkesinde yaşayıp sigorta işi sonra bakarız demek, telefonun yedeğini almadan güncellemeye basmak gibi bir şey. Korkutucu ama bir o kadar da yaygın. DASK ve Konut Sigortası ise çoğu zaman birbirine karıştırılan, hatta aynı şey sanılan iki ayrı güvence. Oysa biri devletin bunu yapacaksın dediği, diğeri ise sizin iyi ki yaptırmışım diyeceğiniz bir sistem.

Şimdi detaylara birlikte bakalım!

DASK’ın ödeme tutarı sınırlıdır, Konut sigortası’nda ise teminatlar ihtiyaca göre belirlenir.

DASK’ın ödeyebileceği maksimum tutar devlet tarafından belirlenir ve bu rakam evinizin gerçek değerini karşılamayabilir. Özellikle büyük şehirlerde bu fark daha da belirginleşir. Konut Sigortası’nda ise teminat tutarları sizin tercihinize göre şekillenir. Evinizin ve eşyalarınızın değerine göre kapsamı artırabilirsiniz. Bu da olası bir hasar sonrası maddi olarak daha rahat nefes almanızı sağlar. Yani DASK standarttır, Konut Sigortası ise oldukça esnektir.

DASK yalnızca deprem kaynaklı hasarları kapsarken, Konut sigortası çok daha geniş riskleri güvence altına alır.

DASK’ın ilgi alanı net; deprem ve depremin doğrudan yol açtığı hasarlar. Yer sarsıntısı, deprem sonrası yangın ya da yer kayması gibi durumlar onun sınırları içinde. Bunun dışındaki riskler DASK için yok hükmünde. Konut Sigortası ise hayatın tamamına daha geniş bir pencereden bakar. Yangın, hırsızlık, su baskını, fırtına gibi pek çok olasılığı kapsar. Evle ilgili başınıza gelebilecek pek çok can sıkıcı sürprizde devreye girer.

DASK sadece binayı sigortalar, Konut Sigortası ise evin içindeki hayatı da korur.

DASK için önemli olan şey duvarlar, kolonlar, kirişler. Evinizin içindeki eşyalarla hiçbir ilgisi yok yani. Deprem olur ve bina hasar alırsa devreye girer. Konut Sigortası ise evin içini de sahiplenir. Eşyalar, beyaz eşyalar, elektronik ürünler hatta poliçeye göre değerli eşyalar bile güvence altına alınabilir. Çünkü Konut Sigortası bir yaşam alanı sigortası.

DASK standart bir poliçe, Konut Sigortası kişiselleştirilebilir bir güvence sunar.

DASK poliçesi herkes için aynıdır ve kişisel ihtiyaçlara göre değişmez. Ek teminat eklemek ya da kapsamı genişletmek mümkün değil. Konut Sigortası ise tam tersine kişiselleştirilebilir bir yapı sunar. Evinizin bulunduğu konuma, risk durumuna ya da yaşam tarzınıza göre ek teminatlar ekleyebilirsiniz. Sel riski olan bir bölgede yaşıyorsanız buna özel önlem alabilirsiniz. Ya da evde değerli eşyalar varsa poliçenizi buna göre şekillendirebilirsiniz.

DASK sistemin devamlılığını, Konut Sigortası ise bireysel huzuru hedefler.

DASK, büyük afetler sonrası ülke genelinde ekonomik yükü dengelemek amacıyla oluşturulmuştur. Yani daha çok sistem odaklıdır ve bireysel detaylarla ilgilenmez. Konut Sigortası ise tamamen kişisel bir refleksin ürünü. DASK sizi minimum güvenceyle ayakta tutar. Konut Sigortası ise maksimum huzur sağlar. Biri zorunlu bir altyapıdır, diğeri bilinçli bir önlemdir.

