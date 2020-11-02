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Depremzede vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.11.2020 11:03 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremzedelere yapılacak yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

Depremzede vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 'Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin eşyasını alamayacak vatandaşlara hane başına 30 bin lira eşya yardımı yapacağız. yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sahiplerimize 13 bin lira kiracılarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapacağız.'dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Tsunamiden zarar gören esnafımıza kısmi ödemeler başlatıldı. Bugün tespiti yapılan tüm esnafımıza ödemeleri yapılacak.

7600 kapasiteli misafirhanemiz var ve şu an sadece 139 vatandaşımız misafirhanede kalıyor. Misafirhanelerimizde daha sıcak ortamda vatandaşlarımızı misafir edebiliriz.

Kurulu boş çadır sayımız 460. çadır ihtiyacı olan vatandaşlarımız varsa muhtarlarımız aracılığı ile bize iletebilirler.

Konteyner kent çalışması başlattık. Manas meydanında bulunan alana 1000 kişilik konteyner kent kuracağız. inşallah 20 gün içinde AFAD aracılığı ile tamamlanacak.

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