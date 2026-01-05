FİNANS

Destek ödemelerinin tamamına zam geldi! 2026'nın yeni ücretleri belli oldu

TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklamasının ardından maaşlar, bedelli askerlik, kıdem tazminatında yeni yıl ücretleri belli oldu. Sosyal destek ödemeleri de zamlandı. Buna göre sosyal destek ödemelerinden yaşlılık maaşına kadar yeni destek ödemesi tablosu oluştu. Peki, 2026'nın ilk 6 ayında geçerli olan destek ödemeleri ne kadar zamlandı? İşte detaylar...

Destek ödemelerinin tamamına zam geldi! 2026'nın yeni ücretleri belli oldu
Ezgi Sivritepe

TÜİK saat 10.00'da Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. 2026'nın ilk 6 ayında geçerli olacak olan destek ödemelerinin yeni zam tablosu da ortaya çıktı. Memur ve memur emeklisinin aldığı zamma göre artırılan destek ödemelerinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

Destek ödemelerinin tamamına zam geldi! 2026 nın yeni ücretleri belli oldu 1

DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR ZAMLANDI?

TÜİK'in açıkladığı Aralık enflasyonunun belli olmasının ardından memur ve memur emeklisinin yüzde ... alacağı kesinleşti. Böylece, yaşlılık aylığı, engelli ve evde bakım maaşı dahil olmak üzere tüm sosyal yardımlar da zamlandı.
Destek ödemelerinin tamamına zam geldi! 2026 nın yeni ücretleri belli oldu 2

İŞTE EN GÜNCEL TABLO!

Memur ve memur emeklisine yapılan zamma göre destek ödemelerinde güncel tablo şu şekilde oldu:

Destek ödemelerinin tamamına zam geldi! 2026 nın yeni ücretleri belli oldu 3

Anahtar Kelimeler:
destek ödemeleri sed yardımı tüik
