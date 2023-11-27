Dev bankadan altın tahmini! 6 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı: ‘Altının parlaklığı geri dönüyor…’

Altın fiyatları, zayıflayan doların değerli metale destek sağlamasıyla son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Ons altın spot piyasada bu saban 2018 doların test edilmesinin ardından Cuma gününe göre yüzde 0,56 artışla 2014,15 dolardan işlem görüyor. Böylece altının ons fiyatı Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

GOLDMAN’DAN ALTIN FİYATI TAHMİNİ

“Altının parlaklığı geri dönüyor” değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, 12 aylık fiyat hedefinin ons başına 2.050 dolar olduğunu söyledi ve, “Altın fiyatlarındaki potansiyel yukarı yönlü hareket ABD reel faizleri ve dolardaki hareketlere yakından bağlı olacak. Ancak Çin ve Hindistan'dan gelen güçlü tüketici talebinin devam etmesini ve merkez bankası alımlarının yukarı yönlü büyüme sürprizleri ve faiz indirimlerinin yeniden fiyatlandırılmasından kaynaklanan aşağı yönlü baskıları dengelemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.









