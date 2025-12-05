FİNANS

Dev bankadan dolar tahmini! '62 lira olacak' diyerek tarih verdi

Vatandaşlar asgari ücrete yapılacak zam haberini kilitlenmişken Almanya'nın dev bankası Deutsche Bank'tan dikkat çeken Dolar/TL tahmini geldi. Deutsche Bank'ın tahminine göre dolar yıl sonuna doğru 43 TL yükselecek. 2026 yılı için 52 TL hedefi veren banka 2027 yılı için ise 62 TL tahmininde bulundu.

Doğukan Akbayır

Alman banka, Türkiye için carry trade'in öne çıktığını, ancak yıl ilerledikçe özellikle de carry’nin düşmesi ve enflasyonun yapışkan seyri nedeniyle risk-getiri dengesinin daha az elverişli hale geldiğini raporladı. Banka Dolar/TL için 2026 ve 2027 tahminlerini açıkladı.

DOLAR/TL İÇİN 62 LİRA İŞARET EDİLDİ

Deutsche Bank raporunda dolar/TL kuru hakkında da öngörülerde bulundu. 2025 yılının sonunda doların 43 TL'ye yükseleceğini raporlayan bankanın 2026 yılı tahmini 52 TL, 2027 yılı tahmini ise 62 TL olacağı tahmininde bulundu.

ENFLASYON TAHMİNİ

Deutsche Bank, 2025’in ilk yarısında baz etkisiyle hızlı düşen enflasyonun ikinci yarıda yeniden yavaşladığını belirtti. Gıda fiyatlarındaki artış, hizmet enflasyonundaki yapışkanlık ve zayıflayan baz etkisi nedeniyle yıl sonu enflasyonunun TCMB’nin yüzde 24 hedefinin belirgin üzerinde kalacağı ifade edildi. 2026 sonu enflasyon tahmini yüzde 23,8 olacağını belirtti.

FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 25

Deutsche Bank önümüzdeki dönemde her toplantıda 100 baz puan civarında indirim beklediğini dile getirdi. Banka, 2025 sonunda politika faizinin yüzde 30,5 olacağı tahmininde bulundu.

Daha güçlü dezenflasyon gerçekleşmesi durumunda 150 bp’lik indirim olasılığının da arttığı değerlendiriliyor. 2027 sonu politika faizi tahmini ise yüzde 25 düzeyinde.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

Rapor, Türkiye’nin 2025’in ilk dokuz ayında ekonomik dayanıklılığını koruduğunu, büyümenin yüzde 3,7 olarak gerçekleştiğini belirtiyor.

Bankanın 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 3,5’ten yüzde 3,8’e yükseltildi. 2026 için ise yüzde 4,2 büyüme tahmin ediyor. Savunma, hizmet ve inşaat sektörlerinin pozitif ayrıştığı, tekstil gibi düşük katma değerli sektörlerde görünümün kötüleştiği vurgulandı.

Kaynak: Sözcü

Haberde yazanlar yatırım tavsiyesi içermemektedir.

