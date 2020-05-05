Devletten çalışan annelere 8 bin TL'nin üzerinde destek! Faydalanmak için...

Çalışan kadınların doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalmaları gelir anlamında kayıp yaşanması sonucunu doğurur. Kadınların gelir kaybını önlemek ve çocukların temel ihtiyaçlarını karşılaması için çeşitli destekler veriliyor. İşte çalışan annelere devletin sağladığı destekler... SÜT PARASI NEDİR? NASIL ALINIR? Halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği, doğum yapan sigortalı kadınlara verilmektedir. Kadınların sigortalı olarak çalışmaması durumunda ise; sigortalı olmayan annelerin eşlerine ödeme yapılmaktadır. Emzirme ödeneği başvurusunu 4A ve 4B kollarına bağlı sigortalılar ilgili kuruma iletebilirler. 4C sigortalılık statüsünde hizmet veren kamu görevlilerine ise kendi kurumlarınca ödeme yapılır. 4A ve 4B sigortalılık statüsünde sigortalı olarak çalışan kişilerin adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta primi ödenmiş olmalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna kişilerin adına düzenli olarak prim ödenmesi ve herhangi bir borcun bulunmaması gerekir.

Doğum canlı olarak gerçekleşmesi gerekir.

Emzirme ödeneğinden yararlanmak için doğumun gerçekleşmesinden sonraki 5 yıl içinde başvurular tamamlanmalıdır.

Doğum yapan kadınların işten ayrılmasından sonraki 300 gün içinde doğum yapması halinde ödeme hakkı saklı tutulur. Eşinden dolayı emzirme ödeneğinden yararlanacak olan erkek sigortalıların 15 ay içinde en az 120 gün prim ödemiş olması gerekir.

Emzirme ödeneği 2020 yılında 202 TL olarak belirlenmiştir ve 24 ay boyunca (2 yıl) annelerin adına PTT şubelerinden ödeme yapılmaktadır.

DOĞUM YARDIMI NEDİR? NASIL ALINIR? Doğum yardımı Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan bütün annelere ödenir. Bu yardım ödemesi, kadınların geliri ya da sigortalı olarak çalışma durumuna bakılmaksızın tüm annelere tek sefere mahsus olarak verilir. Annenin sahip olduğu çocuk sayısına bağlı olarak verilen doğum yardımı PTT şubelerinden alınmaktadır. Doğumun 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra canlı olarak gerçekleşmesi gerekir. Bu tarihten önce gerçekleşen doğumlar için doğum yardımı ödemesi yapılmaz. Bu doğumlar yalnızca çocuk sayısının tespit edilmesinde dikkate alınır. Doğum yardımından yararlanmak için çocuğun ilgili nüfus müdürülüğü üzerinden Kimlik Paylaşım Sistemine kayıt edilmesi gerekir. Sistem üzerine kayıt ettirilen çocuklar için doğum yardımı başvurusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezleri üzerinden gerçekleştirilir. Yurt dışında yaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları ise büyükelçilik ve konsolosluklarca alınır.

Doğum yardımı kapsamında tekli doğumlarda birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme yapılır. Çoklu doğumlarda ise ikiz bebeklerden birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL olmak üzere 700 TL; üçüz doğumlarda birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçüncü çocuk için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL ödeme yapılır.