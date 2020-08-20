FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dikkat! Çalıştıkça emekli maaşı azalıyor! Maaşı yükseltmek için...

Dikkat! Çalıştıkça emekli maaşı azalıyor! Maaşı yükseltmek için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2020 14:19 | Son Güncelleme

Yapılan düzenlemeler sonucu çalışma süresi uzadığı ve prim ödemeleri arttığı halde emekli maaşlarının yıldan yıla düştüğü görüldü. Çalışma süreleri uzadıkça maaşları düşen emekliler bu soruna çareler aramaya başladı. Sizin için emekli maaşının neden azaldığını ve nasıl artırabileceğinizi araştırdık.

Dikkat! Çalıştıkça emekli maaşı azalıyor! Maaşı yükseltmek için...

2000 ve 2008 yılında yapılan değişiklikler emeklileri derinden etkiledi. Değişiklikler kapsamında maaş bağlama oranı ve prime esas kazançların hesaplanması konularında yeni düzenlemeler yapıldı. Bu yüzden 2000 öncesinde çalışmaya başlayan vatandaşlar ile 2008 öncesinde çalışmaya başlayan vatandaşlar arasında değişik hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklar oluştu. Emekli maaşı bağlanma oranları düşerken daha fazla prim ödenmeye başlandı. Ayrıca emekli maaşları da düştü. Neyse ki bu herkes için geçerli bir durum değil, yapabileceğiniz bazı şeyler var. Sizin için emekli maaşı ile ilgili detayları inceledik.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

  • Emekli maaşı; enflasyon, büyüme hızı, ortalama kazanç, prim gün sayısı vb. faktörler baz alınarak hesaplanır.

  • Ortalama aylık kazancınız, prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranıyla çarpıldığında emekli maaşınızın miktarı belli olur.

  • Ortalama aylık kazancınızsa dönemsel tüketici enflasyonuna göre hesaplanır. Büyüme hızının yüzde 30'u bu tutara eklenir.

  • Güncellenen aylık kazancınız ve aylık bağlama oranı çarpılınca emekli maaşınız belirlenir.

  • Maaş geçmiş enflasyon oranına göre artar.

    • NEDEN DÜŞMEYE BAŞLADI?

    2000 ve 2008 yılında emekli maaşı hesaplama yönteminde değişikliklere gidildi. Özellikle aylık bağlama oranındaki düşüş maaşları derinden etkiledi.

    • 2000'den önce 25 yıl çalışarak emekli olan vatandaşlara uygulanan aylık bağlama oranı yüzde 75'i geçiyordu. Örneğin, 2000 TL maaşla çalışan biri 1500 TL emekli maaşı alabilirdi.

    • 2000-2008 arasında 25 yıl çalışarak emekli olan vatandaşlara uygulanan aylık bağlama oranı yüzde 65'e düştü. Yani, 2000 TL maaşla çalışan biri bu kez 1300 TL emekli aylığı alabiliyordu.

    • 2008 sonrasındaysa çalışılan her yıl için yüzde 2'lik bir aylık bağlama oranı uygulandı. 2000 TL maaşla çalışan biri 1000 TL emekli aylığı alabildi.

    • Önceki yıllarda büyüme hızının tamamı hesaplara katılırken 2008'den sonra yüzde 30'u katıldı.

    • Emekli maaşı asgari ücretin yüzde 70'inden düşük olamazken 2008'den sonra bu oran yüzde 35'e indirildi.

    NASIL ARTIRILABİLİR?

    Emekli maaşınızın yüksek olması için çalışırken de yüksek maaş kazanmanız gerekiyor. Asgari ücret ya da asgari ücretin biraz üstünde kazananlar emekliliği pas geçip yüksek maaş alabilmek için daha fazla çalıştıklarında, emekli maaşları daha da düşüyor. Düşüş her ay 1-3 TL arası oluyor. Bu noktada maaşınızı tavandan göstermeniz ve priminizin buna göre yatırılması önemli. Sık sık işvereninizin ödediği primleri kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Ocak 2000'den öncesine ait askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları da emekli maaşınızı yükseltiyor.

    Asgari ücretin 2-3 katından çok kazanıp emekliliği pas geçtiğinizde ise emekli maaşınız çalıştığınız her ay 20 TL'ye kadar yükseliyor. Çalıştıkça emekli maaşınız artıyor.

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
    Bakan açıkladı: 22 Ağustos'ta başlayacakBakan açıkladı: 22 Ağustos'ta başlayacak
    Gümüş haftaya düşüşle başladı!Gümüş haftaya düşüşle başladı!
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
    Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini açıkladı
    65 yaşın ardından bir yasak kararı da 18 yaş altına geldi!
    65 yaşın ardından bir yasak kararı da 18 yaş altına geldi!
    Benzin ve motorine zam yolda
    Benzin ve motorine zam yolda
    Altınla ilgili önemli tahmin
    Altınla ilgili önemli tahmin
    Araç muayene ücretlerinde indirim talebi
    Araç muayene ücretlerinde indirim talebi
    3 Eylül'de başlıyor! O belge artık zorunlu
    3 Eylül'de başlıyor! O belge artık zorunlu
    Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
    Hisse
    İlginizi Çekebilir
    İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
    İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
    2021 yılında altın fiyatları ne olur?
    2021 yılında altın fiyatları ne olur?
    Çapalama makine modelleri ve fiyatları
    Çapalama makine modelleri ve fiyatları
    Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
    Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
    Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!
    Altının ons fiyatı psikolojik sınırda!
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarının artırılması kararı
    Merkez Bankası'ndan yeni adım
    Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı duyurdu! Sıcak hava balon turlarının başlayacağı tarih belli oldu
    Bakan açıkladı: 22 Ağustos'ta başlayacak
    IMF: Türkiye’nin altın rezervi yükselmeye devam ediyor
    IMF: Türkiye’nin altın rezervi yükselmeye devam ediyor
    Türkiye’nin en çok maske sattığı ülkeler belli oldu
    Türkiye’nin en çok maske sattığı ülkeler belli oldu
    TOKİ’den 120 bin liradan başlayan fiyatlarla konut satışı
    TOKİ’den 120 bin liradan başlayan fiyatlarla konut satışı

    BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

    Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.