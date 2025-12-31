FİNANS

Dış ticaret açığı Kasım ayında yüzde 6,3 arttı

Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 7 milyar 508 milyon dolardan, 7 milyar 982 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Kasım ayında yüzde 74,8 iken, 2025 Kasım ayında yüzde 73,8'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni paylaştı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 22 milyar 536 milyon dolar, ithalat yüzde 2,6 artarak 30 milyar 518 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-KASIM DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 3,6, İTHALAT YÜZDE 5,7 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 247 milyar 23 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 artarak 329 milyar 698 milyon dolar olarak gerçekleşti.

KASIM AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 3,2, İTHALAT YÜZDE 6,0 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Kasım ayında yüzde 3,2 artarak 20 milyar 740 milyon dolardan, 21 milyar 396 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 6,0 artarak 21 milyar 930 milyon dolardan, 23 milyar 250 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 1 milyar 854 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 4,6 artarak 44 milyar 647 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,0 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI KASIM AYINDA YÜZDE 6,3 ARTTI

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE YÜZDE 12,6 ARTTI

Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,6 artarak 73 milyar 421 milyon dolardan, 82 milyar 674 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Kasım döneminde yüzde 76,5 iken, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 74,9'a geriledi.

KASIM AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 93,2 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Kasım ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.
Ocak-Kasım döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

KASIM AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 67,8 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Kasım ayında ara mallarının payı yüzde 67,8, sermaye mallarının payı yüzde 15,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,3 oldu.

İthalatta, 2025 Ocak-Kasım döneminde ara mallarının payı yüzde 68,8, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,2 oldu

