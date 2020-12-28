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DİSK'ten Kadıköy'de asgari ücret protestosu: Son derece yetersiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2020 13:24 | Son Güncelleme

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) , asgari ücretin açıklandığı dakikalarda Kadıköy'de eylem yaptı. Asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiği belirtilen eyleme, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.

DİSK'ten Kadıköy'de asgari ücret protestosu: Son derece yetersiz

DİSK tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son basın toplantısına ilişkin basın açıklaması yapıldı. Kadıköy İskelesi'nin önünde yapılan asgari ücret eylemine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda işçi katıldı.

Asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması talep edilen basın açıklaması sona erdiği sırada 2021'de geçerli olacak asgari ücreti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı.

Yeni asgari ücret net 500 lira artış yapılarak 2 bin 825 lira oldu.

ÇERKEZOĞLU: İŞÇİLER YOK SAYILMIŞTIR

Yapılan zammı yeterli bulmayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “ Açıklanan resmi enflasyon rakamları özellikle gıda enflasyonu Kasım ayında yüzde 21'in üzerindeydi. Yıl sonunda resmi rakamların yüzde 25 olacağını herkes biliyor. Gerçek enflasyon, yani bizim hayatımızda yaşadığımız enflasyon çok daha yüksek. Enflasyon bir kez daha dolar, altın fiyatları karşısında gerileyen büyümeden hiçbir şekilde payını alamayan işçinin ailesiyle birlikte geçinmesi açısından son derece yetersiz bir ücret açıklanmıştır. 2 bin 825 lira ile 2021 yılı boyunca bu ülkenin işçisinin emekçisinin geçinmesine olanak yoktur. İşçiler bir kez daha yok sayılmıştır. Bu mücadele burada bitmez. Çok net bir şekilde söylüyoruz 1 Ocak'tan itibaren asgari ücret ve civarı maaş alan işçi kardeşlerimiz olmak üzere 2021 yılının asgari ücretinin değiştirmek, yükseltmek ve insan onuruna yaraşır bir ücret haline getirmek için mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

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(DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
asgari ücret sanki senelerdir çok iyiydi de, verilen zam yetersiz. bu neyin kafası neyin protestosu.
öndekilere bak işin boyutunu anlarsın,dert başka..%20 net zam memura yapılmadı,onlarda kimi önlerine alıp yürüsünler..kime ne faydası olacak bu yürümenin,işçiyi siyasi malzeme olarak kullanmayı bırakın..maaşların yetmediği açık ve net her şeye bu kadar zam gelirken bu rakam az..bunu kim inkar ede bilir ki..bu ortamda..
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