Disney'de tasarruf dönemi! 1000 kişi işten çıkarılıyor

Disney, yeni CEO'su Josh D’Amaro ile birlikte önemli bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirket, 1000 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

Cansu Çamcı

ABD basınında yer alan haberlere göre, Disney yönetimi yeni CEO Josh D’Amaro liderliğinde kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdi. Bu kapsamda şirketin önümüzdeki haftalarda yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığı öne sürüldü.

Söz konusu planın, şirket içinde uzun süredir hazırlıkları yapılan bir yeniden yapılanma programının parçası olduğu ifade edildi.

EN BÜYÜK KESİNTİ PAZARLAMADA

Haberde, işten çıkarmaların önemli bölümünün Disney’in küçülme sürecine giren pazarlama departmanında yoğunlaşacağı belirtildi. Şirketin özellikle maliyetleri düşürmeye yönelik adımlar attığı kaydedildi.

STREAMİNG GELİRLERİ BASKI ALTINDA

Disney’in bu kararı almasında, dijital yayın platformlarından elde edilen gelirlerdeki zayıflama etkili oldu. Bunun yanı sıra, gişe performansındaki düşüş ve sektörde artan rekabet de şirket üzerinde baskı oluşturuyor.

2022'DEN BU YANA 8 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Disney, Bob Iger’ın 2022 yılında yeniden CEO koltuğuna oturmasının ardından başlattığı yeniden yapılanma sürecinde bugüne kadar 8 binden fazla çalışanla yollarını ayırdı. Yeni CEO D’Amaro döneminde ise bu sürecin daha da hız kazanması bekleniyor.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatıGram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı
CANLI BORSA |Borsa güne düşüşle başladıCANLI BORSA |Borsa güne düşüşle başladı

