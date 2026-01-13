Diyanet İşleri Başkanlığı fitre miktarını belirledi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda 2026 yılı Ramazan ayı için fitre miktarı belirlendi.

2026 RAMAZAN FİTRESİ BELLİ OLDU!

Buna göre, 2026 fitresi 240 TL oldu. Toplantının ardından ise şu şekilde açıklama yapıldı:

“Hadislerde fitre miktarı; buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır"

Yapılan değerlendirmeler sonucund 2026 Ramazan fitresinin 240 TL olarak belirlediklerini açıklayan kurul, şu şekilde değerlendirme yaptıklarını belirtti:

"1. Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 TL olarak belirlenmesine,