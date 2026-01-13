FİNANS

Diyanet İşleri Başkanlığı fitre miktarını belirledi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda 2026 yılı Ramazan ayı için fitre miktarı belirlendi.

Buna göre, 2026 fitresi 240 TL oldu. Toplantının ardından ise şu şekilde açıklama yapıldı:

“Hadislerde fitre miktarı; buğday, arpa, hurma veya kuru üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır"

Yapılan değerlendirmeler sonucund 2026 Ramazan fitresinin 240 TL olarak belirlediklerini açıklayan kurul, şu şekilde değerlendirme yaptıklarını belirtti:

"1. Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 TL olarak belirlenmesine,

  1. Bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebileceğine,
  2. Belirlenen meblağın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine,
  3. Bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna karar verildi.”

