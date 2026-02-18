Diyarbekirspor operasyonunda ‘İlhanlı ailesi’ detayı: 'Kara para aklamak için kulüp almışlar'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar yapılmış, bu operasyonlarda Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konulmuştu.

Kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları öğrenilmişti.

'TUZLASPOR OPERASYONUNUN DEVAMI NİTELİĞİNDE'

Yaşanan skandalın detaylarıyla ilgili Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, TV100 canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu biraz daha farklı. 2023 yılında medyada basına yansıyan bazı iddialar vardı. Tuzlaspor o dönem 1. lig'de mücadele ediyordu. Tuzlaspor'un kara para akladığı hakkında iddialar vardı. Dün yapılan soruşturma dün yapılan soruşturmanın devamı niteliğinde.

Tuzlaspor o dönem 5000-6000 bin tane bilet satıyordu. Maça gelen kişi ise 100-200 kişiydi. Buradan bir kara para aklama operasyonu var. Tuzlaspor maçlarına yüksek oranlı kuponlar tespit edilmişti. Burada İlhanlı ailesi var. Bu aile Diyarbekirspor ve Tuzlaspor'u satın almış. MASAK'tan raporlar istendi. Hesap hareketleri teszpit edildi. Yasadışı bahis sitelerinden elde edilen parayı aklamak için iban kiralamışlar. Ayrıca ibanı kiralayanlardan birisi ise emniyete başvurup şikayetçi oluyor.

"IBAN KİRALAMA KANGRENE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

Özellikle gençler arasında kolay yoldan yasa dışı para kazanmak çok aktif. Bu Türkiye'de kangrene dönmüş vaziyette. Üniversite öğrencisisiniz veya düşük ücrete çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınızdan birisi de diyor ki ek gelir kaynağı yaratalım diyor. Aylık ibanını kiralıyorlar ve 100 veya başka meblağlarda ibanlarını kiralıyorlar.

Bunun sonucunda da hem başsavcılık hem de emniyet güçleri bunu ortaya çıkarıyor. Buradan çocuk 15-20 bin lira almış. Sicili bozuldu. Bu film her zaman kötü bitiyor.

DİYARBEKİRSPOR VE TUZLASPOR'U KARA PARA AKLAMAK İÇİN KULLANIYORLARMIŞ

İlhanlı ailesi Diyarbekirspor ve Tuzlaspor kulübünü de satın aldıktan sonra kara para aklamak için kullanmışlar. 2023 yılından sonra Tuzlaspor'u pasifize etmişler. Önemli nokta Fevzi ilhanlı kaçak durumda. Koçer İlhanlı hem organize suç örgütü liderliğinden tutuklu. Bir de Recep Doğrul Tuzlaspor'un eski başkanı da emanetçi. O da şu anda cezaevinde.

5 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 kişi hakkında işlem yapıldı.Bu iş biraz daha dallanıp budaklanabilir.

Bu ailenin futbolla hiçbir alakası yok. Bu aile Tuzlaspor'u almış, Diyerbekirspor üzerinde hüküm sürüyorlar. Zaten resmi kişiler aile arasında sürekli değişiyor. Yasa dışı bahislerden ve uyuşturucudan elde ettikleri kara paralarını aklamaya çalışıyorlar.

Türkiye yasa dışı bahse savaş açmış durumda. Bu operasyonlar da bunun devamı niteliğinde.

Yıllardır sosyal medyada şöyle bir şey var. Sosyal medyada önümüze çıkan videolar var. Örneğin kişisel gelişim videosu. Ama sağ üst köşede ufak bir bet reklamı var. Bu da aslında beyinlere bunu işliyor. Bu noktaya da dikkat etmemiz gereken bir nokta."