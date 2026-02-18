FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Diyarbekirspor operasyonunda ‘İlhanlı ailesi’ detayı: 'Kara para aklamak için kulüp almışlar'

Spor camiasında süren yasa dışı bahis skandalları ülkenin gündemine oturmuştu. Gerçekleşen operasyonlardan bir tanesinde ise Diyarbekirspor ve beraberinde 3 şirkete el konulmuştu. Kulübün eski başkanı ve yöneticilerinin ise yasa dışı bir bahis sitesi sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, düzenlenen operasyonun detaylarıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar!

Diyarbekirspor operasyonunda ‘İlhanlı ailesi’ detayı: 'Kara para aklamak için kulüp almışlar'
Doğukan Akbayır

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar yapılmış, bu operasyonlarda Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konulmuştu.

Diyarbekirspor operasyonunda ‘İlhanlı ailesi’ detayı: Kara para aklamak için kulüp almışlar 1

Kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları öğrenilmişti.

Diyarbekirspor operasyonunda ‘İlhanlı ailesi’ detayı: Kara para aklamak için kulüp almışlar 2

'TUZLASPOR OPERASYONUNUN DEVAMI NİTELİĞİNDE'

Yaşanan skandalın detaylarıyla ilgili Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, TV100 canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Diyarbekirspor operasyonunda ‘İlhanlı ailesi’ detayı: Kara para aklamak için kulüp almışlar 3

Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu biraz daha farklı. 2023 yılında medyada basına yansıyan bazı iddialar vardı. Tuzlaspor o dönem 1. lig'de mücadele ediyordu. Tuzlaspor'un kara para akladığı hakkında iddialar vardı. Dün yapılan soruşturma dün yapılan soruşturmanın devamı niteliğinde.

Tuzlaspor o dönem 5000-6000 bin tane bilet satıyordu. Maça gelen kişi ise 100-200 kişiydi. Buradan bir kara para aklama operasyonu var. Tuzlaspor maçlarına yüksek oranlı kuponlar tespit edilmişti. Burada İlhanlı ailesi var. Bu aile Diyarbekirspor ve Tuzlaspor'u satın almış. MASAK'tan raporlar istendi. Hesap hareketleri teszpit edildi. Yasadışı bahis sitelerinden elde edilen parayı aklamak için iban kiralamışlar. Ayrıca ibanı kiralayanlardan birisi ise emniyete başvurup şikayetçi oluyor.

Diyarbekirspor operasyonunda ‘İlhanlı ailesi’ detayı: Kara para aklamak için kulüp almışlar 4

"IBAN KİRALAMA KANGRENE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

Özellikle gençler arasında kolay yoldan yasa dışı para kazanmak çok aktif. Bu Türkiye'de kangrene dönmüş vaziyette. Üniversite öğrencisisiniz veya düşük ücrete çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınızdan birisi de diyor ki ek gelir kaynağı yaratalım diyor. Aylık ibanını kiralıyorlar ve 100 veya başka meblağlarda ibanlarını kiralıyorlar.

Bunun sonucunda da hem başsavcılık hem de emniyet güçleri bunu ortaya çıkarıyor. Buradan çocuk 15-20 bin lira almış. Sicili bozuldu. Bu film her zaman kötü bitiyor.

DİYARBEKİRSPOR VE TUZLASPOR'U KARA PARA AKLAMAK İÇİN KULLANIYORLARMIŞ

İlhanlı ailesi Diyarbekirspor ve Tuzlaspor kulübünü de satın aldıktan sonra kara para aklamak için kullanmışlar. 2023 yılından sonra Tuzlaspor'u pasifize etmişler. Önemli nokta Fevzi ilhanlı kaçak durumda. Koçer İlhanlı hem organize suç örgütü liderliğinden tutuklu. Bir de Recep Doğrul Tuzlaspor'un eski başkanı da emanetçi. O da şu anda cezaevinde.

5 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 kişi hakkında işlem yapıldı.Bu iş biraz daha dallanıp budaklanabilir.

Bu ailenin futbolla hiçbir alakası yok. Bu aile Tuzlaspor'u almış, Diyerbekirspor üzerinde hüküm sürüyorlar. Zaten resmi kişiler aile arasında sürekli değişiyor. Yasa dışı bahislerden ve uyuşturucudan elde ettikleri kara paralarını aklamaya çalışıyorlar.

Türkiye yasa dışı bahse savaş açmış durumda. Bu operasyonlar da bunun devamı niteliğinde.

Yıllardır sosyal medyada şöyle bir şey var. Sosyal medyada önümüze çıkan videolar var. Örneğin kişisel gelişim videosu. Ama sağ üst köşede ufak bir bet reklamı var. Bu da aslında beyinlere bunu işliyor. Bu noktaya da dikkat etmemiz gereken bir nokta."

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Astor Enerji geçen yıl 35,29 milyar lira hasılat ve yüzde 40 ihracat payına ulaştıAstor Enerji geçen yıl 35,29 milyar lira hasılat ve yüzde 40 ihracat payına ulaştı
Sakarya, yılın ilk ayında otomotiv üretimi ve ihracatını artırdıSakarya, yılın ilk ayında otomotiv üretimi ve ihracatını artırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbekirspor bahis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.