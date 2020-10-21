Doğal gaz faturasında tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Son açıklanan TÜİK verilerine göre elektrik faturaları yüzde 32,3 doğalgaz faturaları ise yüzde 34,7 oranında artarken uzmanlar, konutlarda doğal gaz faturalarının bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama 92 TL yükseleceğini belirtiyor.

Bu faturalara ilişkin enerji verimliliğinin ve ısı yalıtımının önemli bir alternatif olabileceğini belirten Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği - VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin “Toplam enerjinin yüzde yüzde 40’ndan fazlası yaşam alanlarında tüketiliyor. Tüketilen bu yüzde 40’lık bölümün de yaklaşık yüzde 80’i ısıtma ve soğutma için harcanıyor. Artan doğalgaz faturalarını dengeleyebilmek için tüketicilerin yaşam alanlarına ısı yalıtımı yaparak enerji verimli hale getirmeleri mümkün” dedi.

Pandemi sürecinin 2020-2021 kış aylarında da devam edeceği tahmin edilirken, tüketicilerin kış aylarında konutlarda daha fazla vakit geçirmesi bekleniyor. Uzmanlara göre tüketiciler, doğal gaza gelen zamlarla birlikte faturaların bütçelerini olumsuz etkilememesi için yeni çareler düşünüyor.