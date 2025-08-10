FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Doğal gaz tasarrufu nasıl yapılır?

Ülkemizdeki iklim şartları nedeniyle kış ayları genellikle sert geçer. Bu yüzden pek çok yerde ısınmak için ekonomik ve temiz bir yakıt kaynağı olarak doğal gaz tercih edilir. Fakat doğal gaz doğru kullanılmazsa faturalar gereksiz yere yükselebilir. Bu nedenle doğal gaz kullanırken bazı noktalara dikkat etmek hem ısınma hem de bütçe açısından oldukça önemlidir. Peki, doğal gaz tasarrufu nasıl yapılır?

Doğal gaz tasarrufu nasıl yapılır?
Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Doğal gaz tasarrufu nasıl yapılır?
  • 1. Isı yalıtımı yaptırın
  • 2. Kombiyi gün içinde sürekli kapatmayın
  • 3. Kombi bakımını ihmal etmeyin
  • 4. Perde ile petek arasındaki mesafeyi doğru ayarlayın
  • 5. Peteğin içindeki havayı alın
  • 6. Eski petekleri yenileyin
  • 7. Akıllı termostatla tasarruf edin

Kış aylarında soğuktan korunmak için doğal gaz kullanımı artarken faturaların bütçeyi zorlamaması herkesin ortak isteğidir. Günümüzde doğal gaz çevre dostu ve verimli bir ısınma seçeneği olsa da dikkatli kullanılması gerekir. Bilinçsiz doğal gaz tüketimi gereksiz enerji tüketimine ve yüksek faturalara neden olabilir. Bu noktada doğal gaz tasarrufuyla ilgili yöntemler araştırılır. Doğal gaz tasarrufu sadece faturaları azaltmakla kalmaz aynı zamanda çevreye yayılan kirliliği de azaltır. Günümüzde enerji kullanımını azaltmak oldukça önemli bir konudur. Zira enerji tüketiminin gezegenimize verdiği zarar bilinen bir gerçektir.

Doğal gaz tasarrufu nasıl yapılır?

Kış aylarında ısınma ihtiyacı doğal gaz kullanımını artırır. Kullanıcılar ısınma ihtiyacını karşılarken bazı durumlarda yüksek doğal gaz faturalarıyla da karşılaşabilir. Doğal gaz faturasını düşürmek isteyen kullanıcıların tasarruf etmeleri gerekebilir. Bunun başında ise kombi kullanımı ve binanın yapısı oldukça önemli rol oynar.

Doğal gaz tasarrufu yöntemleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Isı yalıtımı yaptırın

Doğal gaz tasarrufu yapmak için en etkili yöntemlerden biri bina dış cephesine ısı yalıtımı yaptırmaktır. Isı yalıtımı sayesinde içerideki sıcaklık korunur. Bununla beraber dışarıya ısı kaçışı da azalır. Bu sayede ısınmak için daha az doğal gaz tüketimi sağlanır ve faturaları düşer.

2. Kombiyi gün içinde sürekli kapatmayın

Kombiyi sık sık kapatıp açmak iç mekandaki sıcaklığın düşmesine neden olur. Bu durumda evi tekrar ısıtabilmek için daha fazla enerji tüketilir. Kısa süreli evden çıktığınızda kombiyi tamamen kapatmak yerine düşük sıcaklığa ayarlamanız tasarruf etmenize katkı sağlar.

3. Kombi bakımını ihmal etmeyin

Kombi bakımını düzenli bir şekilde yaptırmak oldukça önemlidir. Doğru çalışan bir kombi hem daha iyi ısıtır hem de doğal gaz tüketimini azaltır. Bilhassa eski model kombiler zamanla daha fazla enerji tüketimi yapabilir. Bu yüzden yılda en az 1 ya da 2 kez kombi bakımı yaptırmak doğal gaz tüketiminde tasarruf sağlar.

4. Perde ile petek arasındaki mesafeyi doğru ayarlayın

Kalorifer peteğinin perdenin altında kalması ısının perde ile pencere arasında sıkışmasına neden olur. Bu durumda perde kaloriferden gelen ısıyı emecektir. Bu nedenle iç mekan yeterince hızlı ısınamayacağı gibi ısı kaybı da yaşanır. Öte yandan perde ile peteğin çok yakın mesafede olması yangın riskini artıran bir durumdur. Bu nedenle perde ile petek arasındaki mesafeyi doğru ayarlamak güvenlik ve enerji tasarrufu açısından oldukça önemlidir.

5. Peteğin içindeki havayı alın

Peteğin içinde zamanla hava birikebilir. Bu havanın boşaltılmaması peteğin verimli çalışmamasına neden olur. Bu nedenle düzenli olarak peteğin havasını almak gerekir. Bu işlem sayesinde petek daha verimli çalışır ve doğal gaz kullanımı azalır.

6. Eski petekleri yenileyin

Doğal gaz faturalarından tasarruf etmenin bir diğer etkili yolu da eski tip petekleri değiştirmektir. Evdeki petekleri yeni ve tasarruflu modeller ile değiştirmek oldukça önemli bir adımdır. Yeni petekler hem daha iyi ısıtır hem de doğal gazdan tasarruf etmenizi sağlar.

7. Akıllı termostatla tasarruf edin

Isıtmayı gereksiz olarak yüksek sıcaklıklarda ayarlamak doğal gaz tüketimini artıran bir durumdur. Evlerde bulunan termostatı ideal sıcaklığa ayarlayarak bu sorun ortadan kaldırılabilir. En etkili yol ise akıllı termostat satın almaktır. Bu sayede aşırı ısıtmaya bağlı olarak enerji kaybı yaşanmaz ve tasarruf sağlanır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri
İstanbul'dakiler ona geliyor! Her yerden fışkırıyor, toplayıp satıyorlarİstanbul'dakiler ona geliyor! Her yerden fışkırıyor, toplayıp satıyorlar

Anahtar Kelimeler:
doğalgaz faturası doğalgaz faturası tasarrufu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

6 bin TL iade aldı! e-Devlet'ten yapılabiliyor 'Tuhaf gelecek ama...'

6 bin TL iade aldı! e-Devlet'ten yapılabiliyor 'Tuhaf gelecek ama...'

Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Hızlandı, bir bir topluyorlar! Konutta hamleler başladı 'Fırsata dönüşüyor'

Altın yatırımcısını uyardı! Kasım ayına kadar...

Altın yatırımcısını uyardı! Kasım ayına kadar...

Yüzde 20 arttı! Yeni zorunluluklar da gelecek

Yüzde 20 arttı! Yeni zorunluluklar da gelecek

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.