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Doğal gaz ve elektrik faturaları artarken enerji yardımında detaylar belli oldu! 'Karta yükleme' detayı: 1000 liraya kadar nakden...

28.12.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Kasım'da yürürlüğe giren, doğal gaz ve elektrik faturaları kapsamındaki enerji yardımında detaylar netleşti. İşveren enerji yardımını doğrudan şirkete veya sigortalıya nakden ödeyebilecek. 9 Kasım'dan itibaren 1000 liraya kadar yapılacak enerji yardımını işveren vergiden düşebilecek. Yardım tutarı işçinin doğal gaz kartına yüklenebilecek. Su faturası gibi ısınma dışında kalan giderler ise enerji yardımı kapsamında olmayacak. Kapsam dahilindeki ödemeler geriye dönük olarak yapılamayacak.

Doğal gaz ve elektrik faturaları artarken enerji yardımında detaylar belli oldu! 'Karta yükleme' detayı: 1000 liraya kadar nakden...

Kış soğuklarının bastırmasıyla doğal gaz ve elektrik faturalarında artış yaşanıyor. İşverenler çalışanlarına vergi istisnası kapsamında doğal gaz ve elektrik faturası yardımında bulunabiliyor. Enerji yardımının detayları belli oldu. Buna göre işveren doğal gaz yardımını çalışanının kartına yüklerken elektrik harcamalarını elden verip ikisini de vergiden düşebilecek. İşte doğal gaz ve elektrik faturaları için enerji yardımının ayrıntıları...

1000 TL'Yİ AŞMAYAN ÖDEMELERDEN VERGİ KESİLMEYECEK

Milliyet'te yer alan habere göre; 9 Kasım 2022’den itibaren 30 Haziran 2023 tarihine kadar çalışanların mevcut ücretlerine ilave olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemelerden prim alınmayacak, gelir vergisi kesilmeyecek. İlave ödemelerin 1000 TL’yi aşması halinde ise bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacak.

İŞÇİYE VEYA ŞİRKETE ÖDENEBİLECEK

Enerji yardımının sigortalıya nakden ödenmesi veya doğrudan elektrik, gaz şirketine ödenmesi arasında fark olmayacak. Her iki durumda da enerji yardımı istisna kapsamında kabul edilecek. Belli bir miktarı işçisinin doğal gaz kartına yükleyen, belli bir bölümü de elektrik harcamaları için elden veren işveren, her ikisini de vergiden düşebilecek. Isınma desteği de yemek desteği gibi aylıktan ayrı olarak verilmek zorunda olacak.

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SU FATURASI KAPSAMA GİRMİYOR

İşveren tarafından ısınma harici giderler için, örneğin su faturası için ödeme yapılması halinde, bu ödeme enerji yardımı kapsamında değerlendirilemeyecek ve istisna tutulmayacak.

GERİYE DÖNÜK ÖDEMELER İSTİSNA SAYILMAYACAK

Geriye yönelik ödemeler istisnadan yararlanamayacak. Örneğin, 2022 Aralık ayı ile 2023 Ocak ayı için elektrik ve doğal gaz yardımı ödemeye karar veren bir işveren, bu ödemeleri 2023 Ağustos ayında çalışanına yansıtması halinde hükümden yararlanamayacak. İşçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamayacak. Toplu sözleşmesi veya iş akdi gereğince elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık ödeme yapılması ve bu ödemenin bordroda ısınma yardımı şeklinde gösterilmesi durumunda da 1000 liralık sınıra kadar istisnadan yararlanılabilecek.

Sigortalının aynı ya da farklı işverene ait birden fazla işyerinde çalışması halinde, her bir işyeri için ayrı hesaplama yapılacak.

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doğal gaz Doğal gaz faturası elektrik

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