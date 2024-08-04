Doğal gaz zammı toplaya toplaya yüzde 500 oldu: Artış TÜİK verisine de yansıdı

Son gelen zam önümüzdeki kışın nasıl geçeceğini bir kez daha düşündürdü. BOTAŞ yüzde 38 doğal gaz zammı açıklamış, sonrasında ise EPDK zammın ortalama olarak yüzde 24 seviyelerinde olacağını belirtmişti. Buna göre 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye yükseldi. Son 5 yıla bakıldığında ise doğal gaz, 5 yılda yaklaşık yüzde 500 pahalandı.

2023'TE ZAM YAPILMAMIŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre; BOTAŞ’ın konutlar için satış tarifesi 2019’da yüzde 41.14 arttı. Kovid-19 pandemisinin damgasını vurduğu 2020'de konutlarda doğal gaz yüzde 0.63 zamlanmıştı.

Konutların kullandığı doğal gaz fiyatında 2021’de yüzde 47.15, 2022’de ise yüzde 119.37’lik artış yaşanmıştı. Seçim yılı olan 2023’te konutların doğal gazına zam yapılmamış, büyük sanayi işletmelerinin gazına ise yüzde 40.1 oranında indirim gelmişti.

YÜZDE 500'E YAKIN ZAM

2019 Ocak’tan bu yana BOTAŞ’ın konut satış tarifesi, son yapılan zam yüzde 24.4 olarak kabul edildiğinde tam yüzde 470 oranında artarak neredeyse 6 katına çıktı.

TÜİK VERİSİNDE ARTIŞ YÜZDE 494

TMMOB’un hesaplamasına göre 2019 Ocak’tan bu yana 2. kademe doğal gaz müşterilerinin tarifesi yüzde 741 zamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre; 2019 Ocak- 2024 Haziran döneminde doğalgaz abonman ücretindeki artış yüzde 494 oldu.