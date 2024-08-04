FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Doğal gaz zammı toplaya toplaya yüzde 500 oldu: Artış TÜİK verisine de yansıdı

Doğal gaz zammı toplaya toplaya yüzde 500 oldu: Artış TÜİK verisine de yansıdı

04.08.2024 10:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaza gelen son zamla birlikte dikkat çeken bir veri ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde BOTAŞ, 1 Ağustos tarihinden itibaren konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam geldiğini duyurmuştu. Ortalama yüzde 24 seviyelerinde olması beklenen bu zamla birlikte doğal gaz son 5 yılda yaklaşık yüzde 500 pahalandı.

Doğal gaz zammı toplaya toplaya yüzde 500 oldu: Artış TÜİK verisine de yansıdı

Son gelen zam önümüzdeki kışın nasıl geçeceğini bir kez daha düşündürdü. BOTAŞ yüzde 38 doğal gaz zammı açıklamış, sonrasında ise EPDK zammın ortalama olarak yüzde 24 seviyelerinde olacağını belirtmişti. Buna göre 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye yükseldi. Son 5 yıla bakıldığında ise doğal gaz, 5 yılda yaklaşık yüzde 500 pahalandı.

2023'TE ZAM YAPILMAMIŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre; BOTAŞ’ın konutlar için satış tarifesi 2019’da yüzde 41.14 arttı. Kovid-19 pandemisinin damgasını vurduğu 2020'de konutlarda doğal gaz yüzde 0.63 zamlanmıştı.

a

Konutların kullandığı doğal gaz fiyatında 2021’de yüzde 47.15, 2022’de ise yüzde 119.37’lik artış yaşanmıştı. Seçim yılı olan 2023’te konutların doğal gazına zam yapılmamış, büyük sanayi işletmelerinin gazına ise yüzde 40.1 oranında indirim gelmişti.

b

YÜZDE 500'E YAKIN ZAM

2019 Ocak’tan bu yana BOTAŞ’ın konut satış tarifesi, son yapılan zam yüzde 24.4 olarak kabul edildiğinde tam yüzde 470 oranında artarak neredeyse 6 katına çıktı.

ç

TÜİK VERİSİNDE ARTIŞ YÜZDE 494

TMMOB’un hesaplamasına göre 2019 Ocak’tan bu yana 2. kademe doğal gaz müşterilerinin tarifesi yüzde 741 zamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre; 2019 Ocak- 2024 Haziran döneminde doğalgaz abonman ücretindeki artış yüzde 494 oldu.

EPDK'dan doğal gaz zammı açıklaması EPDK'dan doğal gaz zammı açıklaması
Doğal gaza yüzde 38 zam geldi! Şahan Gökbakar tepki gösterdi Doğal gaza yüzde 38 zam geldi! Şahan Gökbakar tepki gösterdi
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz BOTAŞ Zam EPDK
En Çok Okunan Haberler
G.Saray'da en son 1940'da bunu yaşamıştı! Taraftar isyanda: Bu gece istifa etmezseniz...

G.Saray'da en son 1940'da bunu yaşamıştı! Taraftar isyanda: Bu gece istifa etmezseniz...

Mertens'ten maç sonu Okan Buruk'a eleştiri!

Mertens'ten maç sonu Okan Buruk'a eleştiri!

Nüfusu 33 binden 350 bine çıktı!

Nüfusu 33 binden 350 bine çıktı!

Altın fiyatlarında çifte rekor kimsenin beklemediği anda geldi!

Altın fiyatlarında çifte rekor kimsenin beklemediği anda geldi!

Benzine 2 liraya yakın indirim!

Benzine 2 liraya yakın indirim!

Benzin, motorin... EPDK yeni fiyatları açıkladı

Benzin, motorin... EPDK yeni fiyatları açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.