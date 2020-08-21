Doğalgaz bedava mı olacak? Doğalgaz faturaları düşer mi? Doğal ucuzlayacak mı?

"Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz."

İki Türk yetkilinin verdiği bilgilere göre haber yaptığını açıklayan Reuters göre Karadeniz'de Tuna kuyusunda doğalgaz bulundu. Haberde yetkilinin ; "Beklenen rezerv 800 milyar metreküp, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" dediği bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparak haberi doğruladı. Peki doğalgaz ne zaman çıkacak? Reuters'a açıklama yapan Türk yetkili doğalgazın ne zaman çıkarılacağına dair yorum yaparak, üretime başlamanın 7 ila 10 yıl arasında olabileceğini, yatırım maliyetinin de 2-3 milyar dolar arasında olacağını belirtti. Doğalgaz bulundu haberi yurt genelinde resmen müjdeli bir haber olarak yorumlandı ve vatandaşlar doğalgaz ücretsiz mi olacak araştırmasına başladı. Türkiyenin 20 yıl doğalgaz ihtiyacını gidereceği iddia edilen enerji kaynağının faturalara etki etmesi de beklentiler arasında. Peki doğalgaz açıklaması yapılırsa doğalgaz bedava mı olacak? Erdoğan doğalgaz açıklamasında şunları söyledi:

"İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır." diye konuştu.

DOĞALGAZ FATURALARI DÜŞER Mİ?

Erdoğan'ın verdiği doğalgaz müjdesinin ardından vatandaşlar gözlerini cep yakan doğalgaz faturalarına yönlendirdi. doğan Doğalgaz bulundu açıklaması yaparsa doğalgaz faturaları düşer mi, doğalgaz faturaları nasıl etkilenirmerak ediliyor. Sosyal medyada konunun gündem olmasının ardından Erdoğan'ın "müjde" olarak nitelendirmesi, vatandaşlar tarafından doğalgazın ücretsiz olacağı ya da doğalgaz ucuzlayacak yorumları yapmasına neden oldu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

"Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiften sonra artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. AB, Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken sergilediği çifte standart sebebiyle bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir."