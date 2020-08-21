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Doğalgaz bedava mı olacak? Doğalgaz faturaları düşer mi? Doğal ucuzlayacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.08.2020 10:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güneş paneli fabrikası açılışında yaptığı açıklamanın ardından Türkiye gündeminde verilecek müjde tartışılıyordu. Vatandaşlar Erdoğan'ın açıklamasının ardından doğalgaz faturaları düşer mi, doğalgaz ücretsiz mi olacak merak ediyor. Bulunan enerji kaynağının 7 ila 10 yıl sürebileceğini, yatırım maliyetinin ise 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı açıklandı. Peki doğalgaz bedava mı olacak, doğalgaz ucuzlayacak mı?

Doğalgaz bedava mı olacak? Doğalgaz faturaları düşer mi? Doğal ucuzlayacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Karadeniz'de doğalgaz bulundu açıklamasının ardından doğalgaz bedava mı olacak diyen vatandaşlar heyecanlandı. Reuters Karadeniz'de bulunan Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu iddia etmişti. Erdoğan'ın verdiği müjdeyle iddiası kesinleşti. Şimdi ise doğalgaz ücretsiz mi olacak araştırılıyor. Peki doğalgaz faturaları düşer mi? İşte detaylar...

"Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi." diyen Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:

"Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

DOĞALGAZ BEDAVA MI OLACAK?

İki Türk yetkilinin verdiği bilgilere göre haber yaptığını açıklayan Reuters göre Karadeniz'de Tuna kuyusunda doğalgaz bulundu. Haberde yetkilinin ; "Beklenen rezerv 800 milyar metreküp, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" dediği bilgisi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparak haberi doğruladı. Peki doğalgaz ne zaman çıkacak? Reuters'a açıklama yapan Türk yetkili doğalgazın ne zaman çıkarılacağına dair yorum yaparak, üretime başlamanın 7 ila 10 yıl arasında olabileceğini, yatırım maliyetinin de 2-3 milyar dolar arasında olacağını belirtti. Doğalgaz bulundu haberi yurt genelinde resmen müjdeli bir haber olarak yorumlandı ve vatandaşlar doğalgaz ücretsiz mi olacak araştırmasına başladı. Türkiyenin 20 yıl doğalgaz ihtiyacını gidereceği iddia edilen enerji kaynağının faturalara etki etmesi de beklentiler arasında. Peki doğalgaz açıklaması yapılırsa doğalgaz bedava mı olacak? Erdoğan doğalgaz açıklamasında şunları söyledi:

"İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır." diye konuştu.

ENERJİ KAYNAKLARI HİSSE SENETLERİ ARTTI

erdoğan

DOĞALGAZ FATURALARI DÜŞER Mİ?

Erdoğan'ın verdiği doğalgaz müjdesinin ardından vatandaşlar gözlerini cep yakan doğalgaz faturalarına yönlendirdi. doğan Doğalgaz bulundu açıklaması yaparsa doğalgaz faturaları düşer mi, doğalgaz faturaları nasıl etkilenirmerak ediliyor. Sosyal medyada konunun gündem olmasının ardından Erdoğan'ın "müjde" olarak nitelendirmesi, vatandaşlar tarafından doğalgazın ücretsiz olacağı ya da doğalgaz ucuzlayacak yorumları yapmasına neden oldu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

"Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiften sonra artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. AB, Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken sergilediği çifte standart sebebiyle bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir."

ENERJİ KAYNAKLARI HİSSE SENETLERİ ARTTI

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ABD de Petrol bedava mı yada Rusya'da doğalgaz bedava mı ? İran da Irak ta bedava mı? sadece fiyatı düşük olur . Sadece Türkmenistan bedava veriyordu, oda bu yıl itibarı ile ücret almaya başlıyor.
Bizde indirim olmaz zam olur
Yatırım maliyeti diye zam gelmesin sakın. Bu ülkede son yıllarda vatandaşın hayrına ne yapıldı ki?
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