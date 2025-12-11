FİNANS

'Doğrusu bu olur' Asgari ücrette kritik eşiği verdi 'Üzerine çıkmaması gerekir'

2026 asgari ücret rakamının belirlenmesi için geri sayım başladı. Gözler ilk olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi olarak belirlenen 12 Aralık'a çevrildi. Asgari ücret için zam senaryoları konuşulmaya devam ederken farklı çıkışlar da gelmeye devam ediyor. Peki, asgari ücret zam senaryolarına göre hangi oranlar konuşuluyor? İşte son dakika asgari ücret gelişmeleri...

'Doğrusu bu olur' Asgari ücrette kritik eşiği verdi 'Üzerine çıkmaması gerekir'
Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı milyonların aklında. Gözler 12 Aralık'taki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısına çevrilmişken kamuoyunda pek çok farklı rakam ve görüş paylaşılıyor. Kurumların tahminlerinin yanı sıra uzmanların değerlendirmeleri de dikkat çekiyor. Asgari ücrette zam oranı olarak yüzde 20'den, yüzde 25'e, yüzde 30'a ve yüzde 35'e kadar farklı senaryolar konuşulurken milyonlarca çalışan 2026 asgari ücret rakamının açıklanacağı günü merakla bekliyor. Son olarak yeni bir asgari ücret çıkışı geldi.

Doğrusu bu olur Asgari ücrette kritik eşiği verdi Üzerine çıkmaması gerekir 1

"ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 20 VEYA 25'İN ÜZERİNE ÇIKMAMASI GEREKİR"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene mesela %40 enflasyon vardı, 2024 enflasyonu bittiğinde, hükümet %30 asgari ücret verdi. Bu sene de şu an %31 enflasyon. Ben %20 vereceğini düşünüyorum. Doğrusu da bu olur. Verilmelidir. Net öyle söylüyorum. Çünkü % 30 - 40 verirse bu bütün masraflara yansır. Enflasyon tekrar %50 - 60'lara gelir. Ha hükümet bu arada mali tedbirler alır, yardımlarını artırır ve benzeri yapar, bunlar önemli, işte emeklinin durumunu düzeltir, bu ayrı. Ama eğer biz enflasyon düşsün istiyorsak yani asgari ücretin %20 veya 25'in üzerine çıkmaması gerekir.

Doğrusu bu olur Asgari ücrette kritik eşiği verdi Üzerine çıkmaması gerekir 2

"YÜZDE 20'DE KALMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Burada düşen, işveren özellikle özel sektörün maaşları yüksek vermesi. Hani asgari ücrete eğer %40 dersen eğer %40 - 50 diye verirlerse özel sektör dağılır, bu defa kamuda acayip bir durum olur. Bunlar der ki o zaman bizim maaşları da artırın der ve benzeri... O yüzden ben %20'de kalması gerektiğini düşünüyorum. Ama hayat güllük gülistanlık değil. Sıkıntılar devam ediyor. Biraz daha dişimizi sıkmak gibi gerekiyor ama süre de uzuyor yani. Yani bu kadar çok uzamaması gerekir"

Doğrusu bu olur Asgari ücrette kritik eşiği verdi Üzerine çıkmaması gerekir 3

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu Asgari ücret zammı asgari ücret zam oranı yeni asgari ücret Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret
