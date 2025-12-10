'29 bini belki görebiliriz' Asgari ücret için 'Analizim net! Arkasındayım' dedi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi 12 Aralık olarak belirlendi. Bir yandan Türk-İş'in nasıl bir tutum izleyeceği diğer yandan da asgari ücret zam oranının ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Asgari ücret zammı için gündemde pek çok senaryo konuşulurken SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, "Asgari ücret belirlenirken esasen işveren ve hükûmetin hassasiyetleri etkili olmaktadır. İşverenler, 'Maliyetlerimizi destek olun!' diye bastırırken, hükûmet 'Enflasyonu dizginleyelim, işsizliği önleyelim' diyor. Asgari ücret rakamı bu iki hassasiyet terazisinde ortaya çıkacaktır. Yılların tecrübesiyle bu durumu iyi bilen işçi temsilcisi doğal olarak ben katılsam da katılmasam da komisyona yani asgari ücret rakamına tesirim yok diye mevcut komisyon yapısına haklı olarak karşı çıkıyor" dedi.

Birçok sektörde işçi bulunamadığına dikkat çeken ve buna karşılık asgari ücretin üzerinde maaş verilse çok sayıda gencin işe başlayacağını söyleyen Karakaş, "Asgari ücretin üzerinde maaş vermek için patronları sınırlayan herhangi bir engel yok. Maalesef her şey devletten bekleniyor" ifadelerini kullandı. Karakaş, Hükûmetin vereceği "destek primi"nin şu an günlük 33,33 TL, aylık 1.000 TL olduğunu, asgari ücreti belirleyecek kilit unsurlardan biri olduğunu aktardı.

Türk-İş'in verilerine göre kasım açlık sınırının 29 bin 828 TL olduğunu belirten Karakaş, yeni asgari ücretin işçinin cebine gireceği şubat 2026'da açıklanacak açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini söyleyip "Bu durumda en az 33.000-34.000 bandı olması elzem" ifadelerini kullandı.

Devamında Karakaş "Yasaya uygun asgari ücret ne kadar? TÜRK-İŞ'in bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti için belirlediği rakam olması gerekiyor. Kasım ayında 38.752 TL. Şubat/2026’da işçinin cebine gireceği düşünüldüğünde bu rakam 40.000 TL’nin altında olmayacak. Bu bağlamda asgari ücretin iş mevzuatımız hükümleri gereğince 40 bin TL’nin altında belirlenmemesi gerekiyor" dedi.

İşveren kesimi ve hükümetin ekonomi politikası analiz edildiğinde yeni asgari ücretin ne kadar olacağı sorusuna da yanıt veren Karakaş "Hükûmet enflasyon programını bozmamak, istihdamı korumak, işsizliği önlemek için asgari ücrete hayati ehemmiyet atfetmektedir. İşveren de kârından fedakârlıkta bulunmak istemiyor: Maliyet! Maliyet! İhracat! Rekabet… kartlarını öne sürüyor" ifadelerini kullandı.

"29 BİNİ BELKİ GÖREBİLİRİZ"

Asgari ücret rakamı ile ilgili değerlendirmesini aktaran Karakaş "Bu gerçekler ışığında benim analiz net. 5-6 aydan beri yazdıklarımın arkasındayım. "En düşük senaryo %25 (27.600) en yüksek %30 (28.700) Ama Cumhurbaşkanımızın bir dokunuşuyla işverenlere verilecek asgari ücret desteği de bir tık artırılarak 29 bini belki görebiliriz" dedi.

Öte yandan Karakaş, işçi sendikalarının toplantıya gelip gelmemesinin fark etmediğini, çünkü çoğunluk oyuyla karar çıktığını söyleyen Karakaş "İşveren talepleriyle hükûmetin istihdam kaygılarının kesişmesinde bir uzlaşı aranacak" dedi. Asgari ücret rakamının yanı sıra bir de yıl ortasında ara zam olup olmayacağı konusu merak ediliyor. Karakaş bu konuyla ilgili de değerlendirmelerini aktarıp "Asgari ücrette yıl ortası zammı var mı? Unutun! "Asgari ücret bu yıl da sabit kalacak"…" ifadelerini kullandı.

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI