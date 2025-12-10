FİNANS

'29 bini belki görebiliriz' Asgari ücret için 'Analizim net! Arkasındayım' dedi

Asgari ücret zammı milyonların gündeminde. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı için gözler 12 Aralık tarihine çevrilmişken zam oranının ne kadar olacağı vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Yeni asgari ücret rakamı henüz belirlenmeden gündemde pek çok farklı zam oranı ve rakam konuşulmaya devam ediliyor. Son olarak SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan asgari ücret rakamına dair dikkat çeken bir analiz geldi.

Hande Dağ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi 12 Aralık olarak belirlendi. Bir yandan Türk-İş'in nasıl bir tutum izleyeceği diğer yandan da asgari ücret zam oranının ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Asgari ücret zammı için gündemde pek çok senaryo konuşulurken SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

29 bini belki görebiliriz Asgari ücret için Analizim net! Arkasındayım dedi 1

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, "Asgari ücret belirlenirken esasen işveren ve hükûmetin hassasiyetleri etkili olmaktadır. İşverenler, 'Maliyetlerimizi destek olun!' diye bastırırken, hükûmet 'Enflasyonu dizginleyelim, işsizliği önleyelim' diyor. Asgari ücret rakamı bu iki hassasiyet terazisinde ortaya çıkacaktır. Yılların tecrübesiyle bu durumu iyi bilen işçi temsilcisi doğal olarak ben katılsam da katılmasam da komisyona yani asgari ücret rakamına tesirim yok diye mevcut komisyon yapısına haklı olarak karşı çıkıyor" dedi.

29 bini belki görebiliriz Asgari ücret için Analizim net! Arkasındayım dedi 2

Birçok sektörde işçi bulunamadığına dikkat çeken ve buna karşılık asgari ücretin üzerinde maaş verilse çok sayıda gencin işe başlayacağını söyleyen Karakaş, "Asgari ücretin üzerinde maaş vermek için patronları sınırlayan herhangi bir engel yok. Maalesef her şey devletten bekleniyor" ifadelerini kullandı. Karakaş, Hükûmetin vereceği "destek primi"nin şu an günlük 33,33 TL, aylık 1.000 TL olduğunu, asgari ücreti belirleyecek kilit unsurlardan biri olduğunu aktardı.

29 bini belki görebiliriz Asgari ücret için Analizim net! Arkasındayım dedi 3

Türk-İş'in verilerine göre kasım açlık sınırının 29 bin 828 TL olduğunu belirten Karakaş, yeni asgari ücretin işçinin cebine gireceği şubat 2026'da açıklanacak açlık sınırının altında kalmaması gerektiğini söyleyip "Bu durumda en az 33.000-34.000 bandı olması elzem" ifadelerini kullandı.

29 bini belki görebiliriz Asgari ücret için Analizim net! Arkasındayım dedi 4

Devamında Karakaş "Yasaya uygun asgari ücret ne kadar? TÜRK-İŞ'in bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti için belirlediği rakam olması gerekiyor. Kasım ayında 38.752 TL. Şubat/2026’da işçinin cebine gireceği düşünüldüğünde bu rakam 40.000 TL’nin altında olmayacak. Bu bağlamda asgari ücretin iş mevzuatımız hükümleri gereğince 40 bin TL’nin altında belirlenmemesi gerekiyor" dedi.

29 bini belki görebiliriz Asgari ücret için Analizim net! Arkasındayım dedi 5

İşveren kesimi ve hükümetin ekonomi politikası analiz edildiğinde yeni asgari ücretin ne kadar olacağı sorusuna da yanıt veren Karakaş "Hükûmet enflasyon programını bozmamak, istihdamı korumak, işsizliği önlemek için asgari ücrete hayati ehemmiyet atfetmektedir. İşveren de kârından fedakârlıkta bulunmak istemiyor: Maliyet! Maliyet! İhracat! Rekabet… kartlarını öne sürüyor" ifadelerini kullandı.

29 bini belki görebiliriz Asgari ücret için Analizim net! Arkasındayım dedi 6

"29 BİNİ BELKİ GÖREBİLİRİZ"

Asgari ücret rakamı ile ilgili değerlendirmesini aktaran Karakaş "Bu gerçekler ışığında benim analiz net. 5-6 aydan beri yazdıklarımın arkasındayım. "En düşük senaryo %25 (27.600) en yüksek %30 (28.700) Ama Cumhurbaşkanımızın bir dokunuşuyla işverenlere verilecek asgari ücret desteği de bir tık artırılarak 29 bini belki görebiliriz" dedi.

29 bini belki görebiliriz Asgari ücret için Analizim net! Arkasındayım dedi 7

Öte yandan Karakaş, işçi sendikalarının toplantıya gelip gelmemesinin fark etmediğini, çünkü çoğunluk oyuyla karar çıktığını söyleyen Karakaş "İşveren talepleriyle hükûmetin istihdam kaygılarının kesişmesinde bir uzlaşı aranacak" dedi. Asgari ücret rakamının yanı sıra bir de yıl ortasında ara zam olup olmayacağı konusu merak ediliyor. Karakaş bu konuyla ilgili de değerlendirmelerini aktarıp "Asgari ücrette yıl ortası zammı var mı? Unutun! "Asgari ücret bu yıl da sabit kalacak"…" ifadelerini kullandı.

29 bini belki görebiliriz Asgari ücret için Analizim net! Arkasındayım dedi 8

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret zammı asgari ücret zam oranı yeni asgari ücret İsa Karakaş Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret
