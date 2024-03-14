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Doğu Ekspresi'ne alternatif geldi! Bakan Uraloğlu açıkladı: İki yeni rota daha eklendi

14.03.2024 11:39
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Seyahat tutkunları turistik trenleri sevdi, iki rota daha listeye eklendi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yepyeni iki rota daha sunuyoruz. Ankara ile Diyarbakır arasında Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni, Ankara ile Tatvan arasında da Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni işletilmeye başlanacak" dedi. Doğu Ekspresi'nde D-dönem sonu itibarıyla 11 bin 611 yolcunun seyahat ettiğini sötledi.

Doğu Ekspresi'ne alternatif geldi! Bakan Uraloğlu açıkladı: İki yeni rota daha eklendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, turistik tren seferlerine ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Seyahatsever gezgin vatandaşlarımıza yepyeni iki rota daha sunuyoruz. Ankara ile Diyarbakır arasında Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni, Ankara ile Tatvan arasında da Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni işletilmeye başlanacak." dedi.

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Turistik Doğu Ekspresi'nin masalsı yolculuğunun bu sezon Tarihi Ankara Garı'ndan 11 Aralık 2023 Pazartesi günü başladığını anımsatan Uraloğlu, 2023-2024 kış sezonu seferlerinin 10 Mart'ta Kars'tan hareket eden trenle tamamlandığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, son 22 yıldır demir yolu sektörüne yapılan yatırımlarla yüksek hızlı ve hızlı demir yolu hatlarını yaygınlaştırırken mevcut konvansiyonel hatların da kalitesinin artırıldığına dikkati çekerek, bu hatlarda turizme yönelik seferlerin işletilmeye başlandığını anlattı.

Trenin sadece bir ulaşım aracı değil, turizmin canlandırılmasından sanatın çeşitli alanlarının geliştirilmesine kadar çok önemli fırsatlar sunan bir araç olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu doğrultuda Ankara-Kars parkurunda Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi'nin sefere konulduğunu hatırlattı. Uraloğlu, sezon seferlerine ilişkin bilgi vererek, "Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 tren sefer yaptı. Dönem sonu itibarıyla bu seferlerde 11 bin 611 yolcu seyahat etti." diye konuştu.

Turizm amaçlı işletmeye alınan Turistik Doğu Ekspresi'nin yaklaşık üçer saat durduğu Erzincan, Erzurum, İliç, Divriği ve Sivas'ta yolcuların Anadolu'yu keşfederken bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına hareketlilik getirdiğine dikkati çeken Uraloğlu, bu sayede bölgenin potansiyelinin harekete geçirilmesine de katkı sunulduğunu dile getirdi.

"SEYAHATSEVERLERE İKİ YENİ ROTA GELİYOR"

Anadolu'yu trenle keşfetme amacıyla yola çıkacak gezginlere bir müjdelerinin daha olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Seyahatsever gezgin vatandaşlarımıza yepyeni iki rota daha sunuyoruz. Ankara ile Diyarbakır arasında Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni, Ankara ile Tatvan arasında ise Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni işletilmeye başlanacak. Turistik trenler, ev konforunda seyahat olanağı sağlayan 9 yataklı vagon ile yemekli vagondan oluşacak." ifadelerini kullandı.

Trenlerin geçtiği yol üzerindeki duruşlarda doğal, tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunulacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni başkentten 19 Nisan Cuma günü saat 15.55'te, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00'de hareket edecek. Ankara-Diyarbakır seferinde tren, Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri'de 3 saat turizm amaçlı duracak. Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni ise Ankara'dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55'te, Tatvan'dan ise 19 Nisan Cuma günü 06.35'te hareket edecek. Ankara-Tatvan seferinde Elazığ'da 4 saat, Tatvan-Ankara seferinde Palu'da 3 saat, Elazığ'da 4 saat ve Kayseri'de 3 saatlik turizm amaçlı duruş yapılacak. Trenlerimiz, hazirana kadar belirli günlerde karşılıklı hizmet verecek ve belirli merkezlerde duracak. Bu trenlerin bilet satışları ise bu hafta başladı."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


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Doğu Ekspresi
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