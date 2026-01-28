FİNANS

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı: Bakan Göktaş açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını belirterek, "Bu kapsamda bugüne kadar 787 bin 598 annenin hesabına 10,3 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Bakan Göktaş, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatarak, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

"ÖDEMELERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUK"

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, "Bu kapsamda ocak ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 787 bin 598 annenin hesabına 10,3 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

5 YAŞINA KADAR KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK!

Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını kaydeden Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.

Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını belirterek, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

