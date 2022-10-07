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Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 7 Ekim 2022 Cuma dolar alış satış fiyatı!

07.10.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru ne kadar, sorusunun yanıtı 7 Ekim 2022 Cuma, yani haftanın son işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda kişi konuya ilişkin ayrıntılar için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? İşte Euro'da son durum ve 7 Ekim 2022 Cuma günü dolar alış satış fiyatı...

Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 7 Ekim 2022 Cuma dolar alış satış fiyatı!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi 7 Ekim 2022 Cuma günü arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? İşte 7 Ekim 2022 Cuma dolar alış satış fiyatı...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,8788 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5726 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5851 TL'den el değiştirdi.

Dolar/TL 7 Ekim Cuma günü 18,5731 lira alış fiyatından, 18,5827 lira satış fiyatından işlem görüyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,31'lik artışla yapan euro 18,2085 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2034 TL alış fiyatından, 18,2137 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 7 Ekim 2022 Cuma günü aynı dakikalarda 18,1921 lira alış fiyatı, 18,2016 lira satış fiyatından el değiştiriyor.

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