Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? 7 Ekim 2022 Cuma dolar alış satış fiyatı!

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi 7 Ekim 2022 Cuma günü arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Dolar kuru ne kadar? Euro kaç TL? İşte 7 Ekim 2022 Cuma dolar alış satış fiyatı...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,8788 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5726 TL seviyelerinde seyretti. Dolar 18,5851 TL'den el değiştirdi.

Dolar/TL 7 Ekim Cuma günü 18,5731 lira alış fiyatından, 18,5827 lira satış fiyatından işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,31'lik artışla yapan euro 18,2085 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2034 TL alış fiyatından, 18,2137 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 7 Ekim 2022 Cuma günü aynı dakikalarda 18,1921 lira alış fiyatı, 18,2016 lira satış fiyatından el değiştiriyor.

