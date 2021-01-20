Dolarda kritik seviye:7.52... Dolar kaç TL? 20 Ocak 2021 Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek, "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." ifadesini kullandı. Dolar/TL fiyatı Merkez Bankası açıklamasının ardından 7.4 civarinda fiyat belirliyor. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor.

Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki20 Ocak 2021 Çarşamba bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 20 Ocak 2021 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 20 OCAK 2021 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 20 Ocak 2021 Çarşamba günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,4691 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,11 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,4729 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,4654 TL Dolar kuru yılın ikinci haftası 7.25 kritik seviyesinin altını görerek yaklaşık 4.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Kur en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü. HSBC'den çarpıcı dolar tahmini: 7.10 TL'ye düşecek 6.50'yi de görebilir! BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 9,0754 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0,27 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 20 Ocak 2021 Çarşamba euro kaç lira? EURO SATIŞ FİYATI: 9,0819 TL EURO ALIŞ FİYATI: 9,0690 TL İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,1914 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0,16 hareketlilik oldu. Peki 20 Ocak 2021 Çarşamba sterlin kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,2005 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,1825 TL UZMANDAN DOLAR YORUMU Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel dolar grafik beklentisini paylaştı. Dolar kurunda kritik eşiğin 7.52 olduğunu aktaran Baştürk, "Hem düşen eğilim direnci, hem de yatayları var" dedi.