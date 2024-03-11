Dolardaki hareket sonrası Bakan Şimşek'ten açıklama! Rekor kırıyordu: 'Geçici' diyerek seslendi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ABD'li Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin uzun vadeli döviz borç notunu B'den B+'ya, görünümü ise nötrden pozitife yükseltmesine ilişkin sosyal medya hesabı X'ten İngilizce olarak bir paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek bu kararın Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıttığını dile getirdi. "Sağlam politikalar sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız" diyen Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

MADDE MADDE AÇIKLADI

"- Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor.

Büyümenin yeniden dengelenmesi süreci oldukça iyi gidiyor; iç tüketim ılımlı seyrediyor ve net ihracat güçleniyor.

Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün çok altına inme yolunda.

Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek.

Mali sağlığın yeniden sağlanması da önemli bir hedeftir. Mali ivmenin bu yılın ilerleyen dönemlerinde gerilemesi bekleniyor ve gelir politikalarının daha destekleyici olmaya başlaması bekleniyor. Depremle ilgili harcamalar da dahil olmak üzere mali açığı gelecek yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün altına düşürmeye kararlıyız.

FİYAT İSTİKRARI MESAJI

Fiyat istikrarına ulaşmanın zaman alacağını akılda tutmak önemlidir. Bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin, verimliliği artıracak ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programını sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönemi olacak.

"DÖVİZ PİYASASINDA YAŞANAN DALGALANMA GEÇİCİ"

Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğu değerlendirilmelidir. TCMB, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini sabitleme kararlılığındadır. TCMB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak amacıyla maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz.

Özetle Eylül ayında açıkladığımız program beklendiği gibi çalışıyor."

DOLAR BUGÜN 32 LİRANIN ÜZERİNDE

Seçim öncesinde dolar/TL'deki artış hızlanırken yeni haftanın ilk gününde bu sabah kurda 32 lira seviyesi de aşıldı.







