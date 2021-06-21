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Domates verim ve fiyatıyla yüz güldürüyor

21.06.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da hasadı devam eden domates, verimi ve fiyatıyla çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Domates verim ve fiyatıyla yüz güldürüyor

Çukurova’nın bereketli topraklarında dört mevsim onlarca ürünün hasadı yapılıyor. Kentte 30 bin dönüm alana yakın ekili domatesin hasadı geçen hafta başladı. İlk hasat yapıldığı dönem tarlada 2 lira 20 kuruştan alıcı bulan domates, 1 lira 80 kuruşa geriledi. Hasadı yapılan ürünler Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderilirken domatesteki verim ve fiyat çiftçinin yüzünü güldürüyor.

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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların 1 liranın altına düşmemesi halinde çiftçinin para kazanacağını söyledi. Soğan ve karpuzda çiftçinin zarar ettiğini, domateste yüzlerine güleceğine umduğunu belirten Doğan, “Adana’nın Yüreğir ve Karataş bölgesinde hasat yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada Hazera 56 ve Kamenta domates hasadı yapılıyor. Hazera 56 domates dönüme 5 ile 7 ton arasında verim vermekte. Domatesin dönüme maliyeti 4-5 bin lira. Kilogramı da şu anda 1 lira 80 kuruşa gitmekte. Eğer bu fiyatlarda giderse çiftçimiz para kazanacak. Geçen hafta 2 lira 20 kuruşken 1 lira 80 kuruşa düştü. Eğer fiyatlar 1 liranın altına düşerse çiftçi zarar edecek. Bu sene soğan ve karpuzdan çiftçimiz zarar etti, tek umudumuz fiyatların 1 lira 50 kuruşun ya da 1 liranın altına düşmemesi” diye konuştu.

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Domatesin ekim alanlarının geçen yıla göre arttığını kaydeden Doğan, “2019’da Adana’da 34 bin dönüm alanda ekilen domates geçen sene 28 bin dönüm alanda ekildi. Bu sene ÇKS kayıtları halen devam ediyor ama geçen yıla göre daha fazla domates var. Hasat ve verim güzel. Hava şartları da güzel olduğu için bir sıkıntı yok. Fiyatta böyle giderse bu yıl çiftçi para kazanır” dedi.

Domateste verimin iyi olduğuna da dikkat çeken Mehmet Akın Doğan, “Adana’da domatesin yaklaşık 40 gün daha hasadı sürecek. Domates kızardı mı hasadı yapılır. Kamenta yani Bursa cinsi domates de var onda da 8 ile 10 ton arasında verim bekliyoruz. Onun fiyatı da bu domatese göre 20-30 kuruş daha aşağıda” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Adana
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