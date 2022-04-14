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Döviz mevduatları eriyor: 18 ayın dibini gördü! KKM hesapları ise...

14.04.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşın bankadaki döviz mevduatları eridi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada hanehalkının bankalardaki döviz mevduatı 18 ayın en düşük seviyesine gerilediği görüldü. Buna göre toplam mevduatlar Nisan ayının ilk haftasında 367 milyon dolar düşüşle 215,65 milyar dolar oldu.

Döviz mevduatları eriyor: 18 ayın dibini gördü! KKM hesapları ise...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının haftalık istatistiklerine göre, yurt içi yerleşiklerin bankalardaki döviz mevduatlarındaki düşüş devam ediyor. Önceki hafta 1,7 milyar dolar azalan ve 215,98 milyar dolara gerileyen toplam mevduatlar Nisan ayının ilk haftasında 367 milyon dolar düşüşle 215,65 milyar dolara geriledi.

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8 Nisan ile biten işlem haftasında hanehalkı yani gerçek kişilerin döviz mevduatları 887 milyon dolar azalarak 139,69 milyar dolardan 138,86 milyar dolara geriledi. Bu tutar 30 Ekim 2020 haftası sonrası en düşük tutar oldu.

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Şirketlerin yani tüzel kişilerin döviz mevduatları son haftada 519 milyon dolar arttı ve 76,8 milyar dolara çıktı.

KKM VE KATILMA HESAPLARINDA BİRİKEN TUTAR ARTIŞ GÖSTERDİ

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Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 695,7 milyar TL'den, 728,7 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 490 milyar TL'den 5 trilyon 512,3 milyar TL'ye, mevduat 5 trilyon 966 milyar TL'den 6 trilyon 17,9 milyar TL'ye çıktı. Tüketici kredileri 802,7 milyar TL'den 807,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 232,7 milyar TL'den 231,4 milyar TL'ye geldi. Takipteki alacaklar 162,7 milyar TL olarak kaldı.

Veriler 8 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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