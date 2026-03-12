Dubai'deki kriz Türkiye için fırsat mı? Canlı yayında BYD ve Chery'ye tepki: "Paraları kazandılar ortada fabrika yok”

Hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın zengin köklü aileleri Dubai’de uçakların kalkmaması havalimanının bombalanması sonucu orada mahsur kalmıştı. Bazı aileler Dubai’yi özel jetlerle terk etti. Peki Dubai’den kaçan turistlerin yeni yerleşim yeri Türkiye olur mu?

Gazeteci Metehan Demir, bu sorunun yanıtını canlı yayında verdi:

“Artık herkes Dubai'den Türkiye'ye akacak diye bir algı var inşallah böyle olur ama bunun için de yabancı yatırımcının yurt dışı merkezli büyük şirketlerin merkezlerini yeniden Türkiye'ye taşıması gerekiyor.

“ÇEKİCİ HALE GETİRMEK LAZIM”

İstanbul'a özellikle... Altyapının ve teşvikin artması lazım. Durduk yere kimse Dubai'ye bomba düşüyor ben İstanbul'a gideyim demez. Çekici hale getirmek lazım.

“BYD VE CHERY 2 MİLYAR DOLAR KAZANDI ORTADA FABRİKA YOK”

Yasal düzenleme gerekir. BYD ve Chery Türkiye’den milyarlarca dolar kar elde etti. Bakın daha fabrikalar ortada yok. Haziran'da başlayacağız diyorlar, böyle olmaz. Bunun bir bedeli olması lazım. 2 milyar dolara yakın para kazandılar. Çinliler akıllı adamlar. Orada fabrika açılacak burada fabrika açılacak daha ortada bir şey yok.”

BAE'DE 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran-ABD-İsrail çatışmasının ardından İran, Körfez’deki bazı ülkelere yönelik geniş çaplı saldırılar başlattı. 28 Şubat 2026’dan itibaren İran’ın BAE’ye yönelik saldırılarında 174 balistik füze, 689 insansız hava aracı (drone), 8 cruise (seyir) füzesi tespit edildi.

Bunların büyük bölümü hava savunması tarafından engellendi, ancak bazı parçalar ve düşen enkazlar Dubai ve Abu Dabi’de hasara yol açtı.

Dubai’de özellikle Palm Jumeirah, Dubai Marina ve havalimanı çevresinde hasar ve yangınlar meydana geldi.

Saldırılar sonucunda BAE genelinde 6 kişi hayatını kaybetti, 131 kişi yaralandı.