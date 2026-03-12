İndirim geldi, yeni zam yolda: Hem benzin hem motorin! 12 Mart 2026 akaryakıt fiyatları

Benzin indirimi ve motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde, akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Peki, bugün motorin ve benzine indirim var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 12 Mart 2026 Perşembe ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 12 Mart 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

12 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 3 lira, motorine ise 4 lira 58 kuruşluk indirim geldi. Eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle indirim benzine 75 kuruş, motorine ise 1 lira 15 kuruş olarak yansıdı.

YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Son olarak akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam beklentisi oluştu. Benzine 47 kuruş, motorine 76 kuruş zam beklenildiği öğrenildi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ

Eşel mobil sistemine göre; uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişim nedeniyle meydana gelecek fiyat artışının, akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı olarak yansıması amacıyla bu ürünler üzerindeki ÖTV'nin yüzde 75'i ile buna bağlı KDV'den vazgeçilecek.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (12 MART 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 60.39 TL

Motorin: 64.16 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 60.23 TL

Motorin: 64.00 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 61.35 TL

Motorin: 65.27 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 61.63 TL

Motorin: 65.55 TL