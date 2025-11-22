FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Düğün takılarını bozup araba alacaklardı: Avukat arkadaşları dolandırdı

Düğün takılarıyla otomobil almak isteyen mağdur Ahmet Balcı ve eşi, 1 milyon 648 bin liralarının avukat tarafından dolandırıldığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. Balcı, kendisini mağdur ettiğini öne sürdüğü avukat H.E.’nin ayrıca tehditte bulunduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğün takılarını bozup araba alacaklardı: Avukat arkadaşları dolandırdı

Ankara’da yaşanan olayda yeni evli çift düğün takılarıyla otomobil almak istedi. Avukat arkadaşının teklifi üzerine otoparkta rehinli bulunan aracı görmeye giden çift, otomobili beğendi. İddiaya göre, aracın kontrollerini yaptıran çift, şüpheliyi yakından tanıdıklarından dolayı 3 parça halinde toplamda 1 milyon 648 bin lirayı avukatın hesabına gönderdi. Sonrasında aracın noter işlemi tamamlanmazken, durumdan rahatsız olan mağdur çift, paranın iadesi talebiyle avukat olan şahsa ulaştı. Miktarı göndermemekte ısrarcı olan avukat iddiaya göre, "Daha fazla uğraşmayın, bu şekilde parayı alamazsınız" dedi. Daha sonrasında avukatın annesi tarafından miktarın bir kısmı karşılanırken, kalanı ödenmedi.

Düğün takılarını bozup araba alacaklardı: Avukat arkadaşları dolandırdı 1

TEHDİT EDİLMEYE BAŞLADILAR

Mağdur olan evli çift, avukat hakkında Gölbaşı Adliyesine giderek, avukat şahıs hakkında şikayette bulundu. Mağdur Ahmet Balcı, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz ayın 13'ü itibariyle eşimin avukat arkadaşı tarafından dolandırıldık. 3 parça halinde toplamda 1 milyon 648 bin liralık bir araç alma vaadiyle para transferimiz oldu şahsa. Kendisi bize ulaştı ve baktığı bir davadan icra dosyasında bir aracın olduğunu Ankara'da bir otoparkta bizi yönlendirdi ve araca baktık. Şahsı tanıyor eşim, liseden ve üniversiteden arkadaşı. Şahsın ailesini de tanıyoruz aynı zamanda, aileye de ulaştık. Şahıs parayı aldıktan sonra direkt annesine transfer ediyor. Annesi bir miktarını gönderdi ama 900 bin liralık bir kısmı hala kendilerinde. O meblağı göndermediler ve şahıs bizi tehdit ediyor şu an. Parayı alamazsınız, daha fazla uğraşmayın. Bu şekilde doğru değil, yanlış yoldasınız gibi ifadelerle mesajları da mevcut elimizde"
Düğün takılarını bozup araba alacaklardı: Avukat arkadaşları dolandırdı 2

YAKALAMA KARARI ÇIKARTTILAR

Para transferinde bulunurken açıklama kısmına araç plakasını yazarak gönderdiğinden bahseden Balcı, "Şahıstan şöyle geri dönüş alıyoruz. Direkt tehditvari. Bu şekilde aileme ulaşırsanız parayı alamazsınız. Parayı aldığını da kabul ediyor. Zaten bize paranın iadesi annesi tarafından yapıldı. Ama kalan meblağı da annesinin hesabından dağıtılıyor. Bu kalan meblağla alakalı aile görüşmediğini söylüyor. Ama biz ne zaman aileye ulaşsak şahıs bize geri dönüş yapıyor. Ve diyor ki ‘bu şekilde paranızı alamazsınız. Benle muhatap olun’ diyor ama işin içinde annesi de var. Sonuçta görüşmediklerini iddia ediyorlar ama para transferi annesinin hesabına yapılıyor. Annesinin hesabından dağılıyor. Anne de görüşüyor. Diğer kız kardeşleri de görüşüyor. Ama bu işin çözümü için herhangi bir şey yapmıyorlar" ifadelerinde bulundu.

Düğün takılarını bozup araba alacaklardı: Avukat arkadaşları dolandırdı 3

BİRÇOK KİŞİYİ DOLANDIRMIŞ

Avukat şahıs hakkında ifadeye yönelik yakalama kararı çıktığını belirten Balcı, "Avukat kimliği olduğu için maalesef bir koruyuculuğu var. Şu an için nerede olduğunu bilmiyoruz. Şu an zaten bu röportajı yapma sebebimiz de bir an önce şahsın başkalarını da mağdur etmemesi. Bu işlere de devam ettiğini de eşimin ortak arkadaşlarından duyuyoruz. Onların şahıslarına ve ailelerine de yine aynı şekilde aynı vaatlerle bir dolandırıcılık girişimi olduğunun bilgisini de aldık. Ereğli'de de mağdur birkaç kişiye de ulaştım. Aile de biliyor bu işlere girdiğini şahsın. Anne bile bile bu işin içerisine giriyor, hesabını veriyor, kullandırıyor" diye konuştu.
Düğün takılarını bozup araba alacaklardı: Avukat arkadaşları dolandırdı 4

DÜĞÜNÜ TAKILARINI BOZDURDULAR MAĞDUR OLDULAR

Suç duyurusunda avukatın annesinden de şikayetçi olduğunu belirten Balcı, "Olaydan yaklaşık 3 ay önce evlendik, düğünde takılan takılarımızı bozdurup bu aracı almak için niyetlenmiştik. 2025 yılı aile yılı bizde ailemizi kurduk, büyük bir mağduriyetimiz var. Bunun çözülmesi için gerekli mercilerden bütün destekleri talep ediyoruz" dedi.
Düğün takılarını bozup araba alacaklardı: Avukat arkadaşları dolandırdı 5

Söz konusu otomobil olay sonrasında 2 milyon 166 bin 500 liraya başka bir şahsa satıldı. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O şehirde fiyatlar Türkiye'nin üzerindeO şehirde fiyatlar Türkiye'nin üzerinde
Kargo kuryesi çalışanlarına mezuniyetlerini sordu! Yanıtlar olay olduKargo kuryesi çalışanlarına mezuniyetlerini sordu! Yanıtlar olay oldu

Anahtar Kelimeler:
düğün araba dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.