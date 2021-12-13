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Düğünlerin yeni gözdesi! Altında 0.25 gram dönemi

13.12.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte vatandaşlar düğünlerde çeyrek altının yanı sıra, 0.25 ile 0.50 grama yöneldi. Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın satış fiyatı bin 330 liraya ulaştı.

Düğünlerin yeni gözdesi! Altında 0.25 gram dönemi

Çeyrek altının satış fiyatının bin 330 liraya ulaşması sebebiyle vatandaşlar düğünlerde takmak için 0.25 ile 0.50 grama yöneldi.

Bir dönem düğünlerin gözdesi olan çeyrek altının satış fiyatı bin 330 liraya ulaştı. Yakınlarının düğünlerinde altın takmak isteyenler ise çeyrek yerine 0.25 ve 0.50 grama yöneldi.

"DÜĞÜNLERDE VATANDAŞLAR 0,25 GRAM ALTIN YA DA 0,50 GRAM ALTIN TAKIYORLAR"

Son zamanlarda satıştan çok alım yaptıklarını ve düğünler için çeyrek veya gram altın satışlarının düştüğünü vurgulayan kuyumcu Mehmet Mamik, “Altın şu an yükselişte ve yükselmeye de devam ediyor. Biz de pandemiden etkilenen esnaflardan bir tanesiyiz. Süreç, kuyumculuk dalını da önemli anlamda etkiledi. Eskiden düğünlerde çeyrek takan vatandaşlarımız 0.25 gram altın ya da 0.50 gram altın takıyor. Vatandaşlar daha çok bozdurma yönünde ilerliyor. Satıştan çok alım yapıyoruz” dedi.

"ÇEYREK ALTIN BİN 330 LİRA"

Kent merkezinde bulunan kuyumcularda gram altın 822 TL’den alıcı buluyor. Çeyrek altın ise bin 330 TL satış, bin 229 TL alış fiyatıyla olarak işlem görüyor. Cumhuriyet altını ile 5 bin 202 TL alış, 5 bin 305 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Vatandaşların rağbet gösterdiği 0.25 gram altının fiyatı 200, 0.50 gram altının fiyatı ise 400 TL’den alıcı buluyor. (İHA)

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