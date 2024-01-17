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Dul ve yetim maaşı 2024 ne kadar oldu? Emekliye ek zam sonrası rakamlar netleşti

17.01.2024 07:28 | Son Güncelleme:
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Emekliye ek zam açıklamasının ardından gözler dul ve yetim aylıklarına çevrildi. En düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken, SSK Bağ-Kur emekli zammı oranı yüzde 42,6’ya yükseltildi. Böylece 2024 dul ve yetim maaşı zam tablosu da değişti. Hisse oranlarına göre değişen yeni dul ve yetim aylıkları netleşti. Peki zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar…

Dul ve yetim maaşı 2024 ne kadar oldu? Emekliye ek zam sonrası rakamlar netleşti

En düşük emekli maaşı 7500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı oranı ise yüzde 37,57’den 5 puanlık artış ile yüzde 42,6’ya çıkarıldı. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kararların ardından milyonlarca kişi yeni emekli kök maaş hesabı yapmaya başladı. Kök maaşı 7000 liranın altındakiler emekli taban maaşı olan 10 bin lirayı hesaplarında görecekler. Emekliye ek zam açıklamasının ardından merak edilen konulardan biri de dul ve yetim aylıkları oldu. Peki, 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar…

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İŞTE YENİ DUL VE YETİM MAAŞI

Yeni dul ve yetim maaşları 2024 yılı için belli oldu. Türkiye’de 13.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi, dosya bazında 10 bin TL’nin altında maaş almayacak. Ölüm aylığı olarak bilinen dul ve yetim maaşında ise tutarlar farklı olacak. Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 7.500 TL, yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi 5.000 TL, yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 2.500 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.

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ZAMLI AYLIKLAR NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı dul ve yetim maaşı ödemelerine ilişkin yeni bir açıklama gelmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada “Yapılan yeni düzenleme sonrasında Şubat ayından itibaren sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız" ifadelerini kullandı. Ancak zamlı dul ve yetim maaşlarına ilişkin yeni açıklama bulunmuyor.

KİMLER DUL VE YETİM MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.

Halk arasında "ölüm aylığı" olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise "yetim aylığı" olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.


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Dul Yetim Aylığı emekli zammı
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