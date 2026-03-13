FİNANS

Dün itibariyle başladı! ABD'den Rus petrolüne 30 günlük yaptırım muafiyeti

İran'ın küresel petrol ticaretinin 4'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. ABD, İran'daki çatışmalar nedeniyle enerji piyasaları istikrara kavuşturmak için bazı Rus petro ve petrol ürünlerinin satın alınmasına yönelik yaptırım muafiyeti kararı aldı.

Petrol fiyatlarının 100 doları aşması üzerine ABD, denizde mahsur kalan yaptırım kapsamındaki Rus petrol ve petrol ürünlerininin satın alınmasına yönelik 30 günlük bir muafiyet verdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu adımın İran'daki çatışmalar nedeniyle sarsılan enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak için atıldığını söyledi.

Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan metne göre, ABD'nin sağladığı muafiyet ile dün itibarıyla gemilere yüklenen Rus ham petrol ve petrol ürünlerinin teslimatı ve satışı onaylandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, söz konusu lisansın küresel enerji piyasalarında istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan adımlardan biri olduğunu belirtti. Bessent, uygulamanın yalnızca halihazırda sevkiyat halinde bulunan petrolü kapsadığını vurguladı. ABD yönetimi bu nedenle kararın Rus hükümetine ciddi bir mali kazanç sağlamayacağını savunuyor.

11 NİSAN'A KADAR GEÇERLİ OLACAK!

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre; Muafiyet 11 Nisan gece yarısına kadar geçerli olacak. ABD'nin muafiyet sağlanacağı açıklamasının ardından, petrol fiyatları Asya işlemlerinde düştü.

ABD, hızla yükselen petrol fiyatlarını dizginlemek amacıyla, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) piyasaya 400 milyon varil petrol sürme kararı kapsamında stratejik petrol rezervinden 172 milyon varil petrol serbest bırakacağını Çarşamba günü duyurmuştu.

IEA, Ortadoğu'daki çatışmaların tarihteki en büyük petrol arzı kesintisine yol açtığını söyledi.

