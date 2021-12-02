FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Dünyada 3. olacak... İnşaatı tamamlandı, 100 katlı gökdelenle eş değer!

Dünyada 3. olacak... İnşaatı tamamlandı, 100 katlı gökdelenle eş değer!

02.12.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’iin Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı Yusufeli Barajı’nın inşaatı bitti. 100 katlı gökdelene eş değer olan barajın yıl sonunda su tutmasıyla birlikte, Antalya büyüklüğünde bir kentin yaklaşık 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Dünyada 3. olacak... İnşaatı tamamlandı, 100 katlı gökdelenle eş değer!

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013 tarihinde, dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısıyla temeli atılan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral yer alıyor. Proje, Türkiye’nin öz kaynaklarıyla tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edildi. Yıl sonunda su tutmaya hazırlanan barajla Antalya büyüklüğünde bir kentte yaklaşık 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

100 KATLI GÖKDELENE EŞ DEĞER

Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselen 275 metrelik gövde inşa edildi. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı. Günde 3 hava hattıyla taşımalı 6 bin 500 metreküp beton döküldü.

Yeni Hazine Bakanı ile ilgili beklentiler neler, piyasalara nasıl yansıyacak? Prof.Dr. Sefer Şener açıkladıYeni Hazine Bakanı ile ilgili beklentiler neler, piyasalara nasıl yansıyacak? Prof.Dr. Sefer Şener açıkladı

turkiyenin-en-yuksek-barajinda-geri-sayim-basladi_6982_dhaphoto4

"ELEKTRONİK İŞLEMLERİN YÜZDE 75’İ TAMAMLANDI"

Projede görev alan Makine Mühendisi Canberk Demirkan, “Gövde imalatlarımız tamamlandı, şimdi de santral binamızdaki imalatlara odaklanmış durumdayız. Santral binamızdaki çalışmalar 3 ünite üzerinde devam ediyor. İnşaat işlerinin yüzde 85'i, elektronik işlemlerin ise yüzde 75’i tamamlandı. Barajımız 275 metre yüksekliğindedir. 558 megavat gücündedir, barajımızın kurulu gücü ise 1 milyon 888 bin kilovat saattir. Barajımız yaklaşık 7 yıl içinde kendisini amorti edecek” diye konuştu.

turkiyenin-en-yuksek-barajinda-geri-sayim-basladi_6982_dhaphoto5

Elektrik Elektronik Mühendisi Cansu Yıldız da, “Yusufeli Barajı’nda artık sona gelindi. Kalıcı elektrik işlerine başladık, yoğun şekilde çalışıyoruz. 2-3 ay içerisinde elektrik işlerini toparlayacağız” dedi. (DHA)

turkiyenin-en-yuksek-barajinda-geri-sayim-basladi_6982_dhaphoto2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücretle ilgili çarpıcı tahmin: 4 bin liranın üstünde...Asgari ücretle ilgili çarpıcı tahmin: 4 bin liranın üstünde...
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
Yeni Hazine Bakanı ile ilgili beklentiler neler?Yeni Hazine Bakanı ile ilgili beklentiler neler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Semih Yalçın: Mansur Yavaş artık hasmımızdır

MHP'li Semih Yalçın: Mansur Yavaş artık hasmımızdır

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Yargıtaydan iş değiştirenlere müjde!

Yargıtaydan iş değiştirenlere müjde!

Dev Türk şirketi yeni fabrika açıyor

Dev Türk şirketi yeni fabrika açıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarih uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarih uzatıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Geçen yıl 2 bin liraydı, şimdi 13 bin 200 lira

Geçen yıl 2 bin liraydı, şimdi 13 bin 200 lira

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Erdoğan'dan 'döviz kuru' talimatı! DDK harekete geçti

Erdoğan'dan 'döviz kuru' talimatı! DDK harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.