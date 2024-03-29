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Dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen saç bakım markalarından Clear hakkında merak edilenler

28.03.2024 14:45
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Yıllardır erkek şampuanı denildiğinde akla ilk gelen marka olan Clear, zaman içinde portföyünü genişletip hem erkeklerin hem de kadınların severek tercih ettiği bir saç ve saç derisi bakım markası oldu. Dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen saç bakım markalarından Clear, tüketiciyle buluştuğu ilk günden itibaren özgüvenin önemini vurgularken, saçların özgüven üzerindeki etkisine odaklanıyor.

Dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen saç bakım markalarından Clear hakkında merak edilenler

Clear, güçlü saç derisi ve kepeksiz saçların özgüvenle bağlantısına inanarak ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Unilever şirketine ait olan Clear, tüketicilerini kepeksiz saçlara kavuşturan ve ihtiyaca yönelik formüle edilen ürünlerini her geçen gün daha fazla insanla buluşturuyor.

Clear’ın yıllar içerisindeki serüveninin detaylarını öğrenmek için doğru yerdesiniz. Clear şampuan hangi ülkenin markası ve nerede üretiliyor? Clear şampuan ve saç bakım ürünlerinin büyüme ve milyonlarca insanla buluşma hikayesini öğrenmek için okumaya devam edin.

Clear Hangi Ülkenin Markasıdır?

Peki Clear hangi ülkenin markası? Saç ve saç derisine özel formüller ile saç bakımına değer katan Clear’ın hikayesi 1975 yılında İtalya’da başlıyor. İlk olarak Clinic adıyla piyasaya sürülen marka, 1982 yılında Clear adıyla re-lanse oluyor ve hızla farklı ülkelere yayılarak birçok ülke pazarına giriş yapıyor. Clear, tam 49 senedir dünya çapında sayısız insanın saç ve saç derisi bakımını şekillendirmeye devam ediyor.

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Clear Nerede Üretiliyor?

Clear ürünleri, “Clinic”, “Ultrex”, “Linic” ve “Pure Derm” olmak üzere farklı isimlerle pek çok ülkede üretiliyor. Türkiye de dahil olmak üzere Asya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde üretim merkezi bulunan Clear, zayıf saç derisi ve kepek problemi olan saçların bir numaralı çözümü olmaya ve saç derisi konusunda uzmanlığını korumaya devam ediyor. Ülkemiz sınırları içerisinde de üretim merkezi bulunan Clear şampuan, tüketicilerinin her geçen gün saç ve saç derisi bakım rutinlerinin kusursuz ve ayrılmaz bir parçası olma yolunda ilerliyor. Clear üretim merkezinde incelikle ve saçların ve saç derisinin kompleks ihtiyacına yönelik formüle edilen ürünler, herkesin saçlarını özgüvenle sergilemesi için dünyanın dört bir yanına yayılıyor. Clear kimin merak ediyorsanız, okumaya devam edebilirsiniz.

Clear Sahibi Kimdir?

Geçmişten bugüne saç ve saç derisi bakımı konusunda uzmanlığını konuşturan Clear, çok yönlü ve farklı kategorilerde yüzlerce markayı bünyesinde barındıran Unilever şirketine ait. Clear’ın sahibi Unilever, Hollanda ve Birleşik Krallık’ta serüvenine başlasa da günümüzde global bir şirket ünvanı ile yaklaşık 200 ülkeye ürünlerini temin ediyor. Bugün başta güzellik, bakım, yiyecek-içecek olmak üzere pek çok kategoride markalarını yaygınlaştıran şirket, farklı ülkelerdeki üretim merkezleri ile hizmet vermeye devam ediyor. Unilever şirketinin köklü başarısı ve güvenilirliği, dünya çapında hızla ilerlemesini sağlıyor ve şirket ülkemizde de 100 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdürüyor.

Clear Yerli Üretim Midir?

Bugün Türkiye’de en çok tercih edilen saç bakım markalarından biri olan ve Dünya’nın 1 numaralı erkek şampuanı markası* olan Clear nerede üretiliyor? Merkezi Birleşik Krallık ve Hollanda olan Unilever şirketine ait olsa da, ülkemizde satışa sunulan Clear şampuan ve saç bakım ürünleri Türkiye’de üretiliyor. Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan tesislerde titizlikle üretilen Clear ürünleri, kaliteli bileşenler barındıran eşsiz formülü ile insanlara ilham olmak, güvenilir ve kaliteli saç bakım rutini oluşturmak için her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Clear şampuan ve saç bakım ürünleri, inovatif çözümleri ile ikonik bir marka olma özelliğini koruyor.

*Temmuz 2022 – Haziran 2023 Nielsen perakende endeksine göre raporlanan hacimsel satış verileri baz alınmıştır.

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Clear’ın Türkiye Fabrikası Nerededir?

Clear şampuan nerenin malı ve Clear hangi ülkenin gibi merak edilen sorulardan sonra, Clear ürünlerinin Türkiye’de nerede üretildiğini açıklayalım. Clear şampuan ve saç bakım ürünlerinin üretimini sağlayan fabrika, 2017’de son 10 yılın en büyük yatırımı kapsamında Konya’da kurulduğundan bu yana farklı markaların da üretimini yapıyor. Unilever’in 350 milyon lira yatırımla açtığı fabrika, kişisel bakım ve ev bakımı markalarının üretimine yer veriyor.

Unilever’in gelecek faaliyetleri için stratejik bir konumda açılışı yapılan tesiste, sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen bir anlayışla üretim sağlanıyor. Çöplüğe sıfır atık gönderme hedefiyle tasarlanan Unilever Konya fabrikası, kaliteli değişimi kucaklayan ürünlerini piyasaya sürerken çevre için güvenli ve doğayı koruyan bir tutum sergiliyor.

Clear Türkiye Projeleri Nelerdir?

Clear, özgüven aşılayan birbirinden farklı projelerinin yanı sıra, hayatla ve rakipleriyle olan mücadelelerinde, özgüvenli ve korkusuz olmanın en önemli örneğini sergileyen Türkiye Ampute Futbol Milli Takımına sponsor oluyor. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımına sponsorluğunu geçtiğimiz yıllarda açıklayan Clear, herkese karşılaştığı engellere ve kafasındaki endişelere rağmen kendi potansiyelini harekete geçirmesi için ilham oluyor.

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Clear Türkiye Ampute Futbol Milli Takım Sponsorluğu Nedir?

Clear başarı peşinde koşan herkesin, zorluklara karşı korkusuz olmasını savunuyor. Bu bakış açısıyla, başarılarıyla ülkemizi gururlandıran, özgüvenli ve korkusuz olmanın en anlamlı örneklerinden Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı sponsorluğunu duyurdu. “Kendin ol, korkusuz ol” diyerek herkesi içindeki en iyiyi ortaya koymaya teşvik eden Clear, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’nı “Korkusuzlar” olarak adlandırıyor. 2021 yılında Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’na sponsorluğunu açıklayan Clear, ampute milli takımına desteklerini daha geniş kitlelere duyurmak için reklam filmleriyle destekledi.

Türkiye nüfusunun %12’si engelli bireylerden oluşuyor. Yaklaşık 4,5 milyon kişinin bedensel engelli olduğunu biliniyor. Bu kişilerin yaşadığı en büyük zorluklardan biri de toplumsal önyargılar olduğu ise kanıtlanıyor. Clear, Türkiye Bedensel Engelliler ve Spor Federasyonu ile yakın temasta çalışarak zorlukların sadece kafada olduğunu topluma göstermek ve bu önyargıların kırılmasına da fayda sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Clear; Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı’nın baskılar, yargılar, beklentiler dünyasında, kendilerine inanan özgüvenli duruşlarıyla ve başarıya koşuşlarıyla tüm Türkiye’ye özelliklere de gençlere ilham olmasını sağlıyor. Sponsorluğunu duyurmak için 2022 Haziran ayında basın toplantısı düzenleyen Clear, spor dünyasında bedensel engellilerin desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyor. 2022 yılında gerçekleşen Ampute Dünya Futbol Şampiyona’sına Clear sponsorluğunda sahaya çıkan milli takımımız şampiyonayı birinci olarak tamamlayarak hem ülkemize hem de tüm dünyaya benzersiz bir başarı örneği sergiledi. Clear, herkesin içindeki özgüveni açığa çıkaracağı projelerini sürdürmeye devam edecek.

Yıllardır saç bakım rutininin vazgeçilmez markalarından Clear, bir şampuan markasının ötesinde geçmişten günümüze gerçekleştirdiği projelerle ilham olurken, gelecek projeleriyle daha da geniş kitlelere ulaşma hedefiyle yoluna devam ediyor.


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