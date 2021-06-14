Dünyadaki 3 üreticiden biri Türkiye'de! Kilogramı 90 dolar

Çok yakın bir mesafeden atış yapılmasına rağmen geliştirilen plakanın zırhlı aracı koruduğunu ifade eden Varank, "Bu malzemeler zırh çeliğinin yerine daha hafif ve daha çok koruma sağlıyor. Hem personellerin hem de zırhlı araçlarla hava araçlarının korunmasında kullanılıyor. Şirketin en önemli özelliği bor karbür seramiklerde dünyadaki 3 üreticiden biri olması. Sadece ABD ve İsrail'de bulunan bu teknolojiyi Nurol Teknoloji ülkemizde yerli ve milli olarak geliştirdi ve üretimini yapıyor." diye konuştu.

"YÜKSEK KORUMA SAĞLIYOR"

Varank, şirketin ürünlerinin Türkiye'de kullanılan askeri zırhlı araçların yanı sıra hava araçlarında da kullanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

Bu araçlar yüksek hassasiyette ve çok iyi korunması gereken araçlar. Personelinizin can güvenliği de en önemli unsurlardan biri. Ürettiğiniz koruyucu yeleğin yüzde 100 koruma sağlaması gerekiyor, herhangi bir riski kabul etme şansınız yok. Dolayısıyla burada üretilen ürünler, yüzde 100 koruyuculuk sağlayan, testlerinin yapıldığı, dünya standartlarında bir koruma levhasına 1 kere ateş edilmesi kabul edilirken, 2-3 kere ateş edildiğinde hala koruma sağlayan ürünler. Bu manada da Nurol Teknoloji'nin en kaliteli ürünleri ürettiğini de söyleyebiliriz. Türkiye aslında bir bor ülkesi ama biz bu madeni ham bir şekilde Çin'e ihraç ediyoruz. Orada bor karbür haline getiriliyor ve daha sonra ülkemize satılıyor. Şu anda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın Balıkesir'de bir yatırımı var. 2022'de kendi bor karbürümüzü ülkemizde üretebileceğiz. Bu manada dışa bağımlılığımızı bitirebilecek olmamız bizim açımızdan sevindirici.