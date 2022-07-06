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Dünyayı şoke eden ölüm! Petrolün patronu Mohammed Barkindo hayatını kaybetti

06.07.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo 63 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Dünyayı şoke eden ölüm! Petrolün patronu Mohammed Barkindo hayatını kaybetti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo hayatını kaybetti.

Ölüm haberini Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin Genel Müdürü Mele Kyari duyurdu. Kyari, "Barkindo'nun ölümü Nijerya, OPEC ve küresel enerji toplumu için büyük kayıp" ifadesini kullandı.

63 yaşındaki Nijeryalı sekreterin ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

OPEC Genel Sekreterliği'ni 2016'dan beri yürüten Barkindo, 1 Ağustos'ta görevi Heysem el-Gais'e devredecekti.


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