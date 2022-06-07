FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Düşük faizli konutlarda 'Isı Yalıtım Kredi Paketi'nin detayları belli oldu! Peki kim, nasıl yararlanacak? İşte detaylar...

Düşük faizli konutlarda 'Isı Yalıtım Kredi Paketi'nin detayları belli oldu! Peki kim, nasıl yararlanacak? İşte detaylar...

07.06.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşük kredi faizli ve 60 ay vade imkanı sunan destek paketini dünkü Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan'ın açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi"nin detayları belli oldu. Isı yalıtımı kredisi 60 ay vadeli olacak ve kredi faizi yüzde 0,99 olarak uygulanacak. Konut başına azami 50 bin lira kredi kullanılabilecek. İşte bina yalıtımı için düşük faizli kredi desteğine ilişkin son dakika haberinin detayları…

Düşük faizli konutlarda 'Isı Yalıtım Kredi Paketi'nin detayları belli oldu! Peki kim, nasıl yararlanacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından açıkladığı "Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi"nin detayları belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranı yüzde 70 düzeyinde ve yıllık enerji ithalatı 50-60 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Doğal gazın üçte biri konutlarda tüketilirken mevcut konutların yüzde 50'sinde yalıtım bulunmuyor.

Ayrıca, sera gazı emisyonunun yüzde 10'u konutlarda ısı kaynaklı oluşuyor. Öte yandan, bina ısı yalıtımıyla en az yüzde 35-45 seviyesinde tasarruf sağlanabiliyor.

Söz konusu nedenler, konutlarda ısı yalıtımının önemini artırıcı nitelik taşıyor.

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! 3 bakanlık ortak çalışmaya başlıyor: 50 bin liraya kadar…0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! 3 bakanlık ortak çalışmaya başlıyor: 50 bin liraya kadar…

KREDİ KULLANIM DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından detaylarını açıkladığı konutlarda ısı yalıtımı kredisinin yüzde 60'ı yalıtım sözleşmesinin ibrazıyla, kalan yüzde 40'ı da proje tamamlanıp enerji kimlik belgesi alınmasıyla kullanılabilecek.

Kredi, doğrudan yalıtım firmasının hesabına aktarılacak.

Isı yalıtımı kredisi 60 ay vadeli olacak ve kredi faizi yüzde 0,99 olarak uygulanacak. Konut başına azami 50 bin lira kredi kullanılabilecek.

BAKANLAR NEBATİ VE DÖNMEZ'DEN "ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMA" VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Fatih Dönmez ile enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 'Konutlarda Isı Yalıtımı Kredisi'ni hayata geçiriyoruz. Böylelikle hem enerji verimliliğimizi artıracak hem de sera gazı emisyonunu azaltarak sürdürülebilir çevre politikalarımızı da destekleyeceğiz. Milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez de Twitter hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutlarda ısı yalıtımına ilişkin açıkladığı pakete yönelik Bakan Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile çalışmalara başladıklarını belirterek "Hanelerde enerji verimliliğini yaygınlaştıracak kampanya ile hem hane hem de ülke bütçesine önemli katkılar sunacağız inşallah." ifadelerini kullandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu tarihten önce emeklilik başvurusu yapmayın!Bu tarihten önce emeklilik başvurusu yapmayın!
Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!
Ucuz konut için 'hazine arazisi' kararında ilk adım atıldı! 32 ilde 385 arsa satışa çıktıUcuz konut için 'hazine arazisi' kararında ilk adım atıldı! 32 ilde 385 arsa satışa çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Bakan Özer'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması!

Bakan Özer'den flaş 'öğretmen ataması' açıklaması!

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! 3 bakanlık ortak çalışmaya başlıyor

0,99 kredi faizi ve 60 ay vade! 3 bakanlık ortak çalışmaya başlıyor

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Memur ve emekliye bir zam haberi daha!

Memur ve emekliye bir zam haberi daha!

3600 ek gösterge ile kimin maaşı ne kadar artacak?

3600 ek gösterge ile kimin maaşı ne kadar artacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kadın, erkek fark etmiyor! Kokusu dayanılmaz olduysa...

Kadın, erkek fark etmiyor! Kokusu dayanılmaz olduysa...

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

İğrenç olay! Kocasının gözünün önünde turiste tecavüz etti

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

'Ölüm meleği meydan okuması' canından etti!

'Ölüm meleği meydan okuması' canından etti!

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Faydası paha biçilemez

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Faydası paha biçilemez

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.