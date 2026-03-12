Düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon!

Düşük faizli kredi tuzağı ile dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon yapıldı.

Uşak’ta bir vatandaşın sosyal medya üzerinden düşük faizli kredi vaadiyle dolandırıldığı iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SOSYAL MEDYADA TUZAK KURDULAR

Soruşturma kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen teknik ve dijital incelemelerde, şüphelilerin sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.

Yapılan çalışmalarda ayrıca şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle de bağlantılı oldukları tespit edildi.

24 GÖZALTI KARARI

Delillerin toplanmasının ardından 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Uşak merkezli olarak Aydın, İzmir, Ağrı ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerden sekizinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, üç kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır