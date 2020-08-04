FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. e-Devlet oltalama tekniğiyle milyonlarca vatandaşı mağdur ettiler! Kendinizi korumak için...

e-Devlet oltalama tekniğiyle milyonlarca vatandaşı mağdur ettiler! Kendinizi korumak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.08.2020 10:08 | Son Güncelleme

Günümüzde artık pek çok kurum hizmetlerini elektronik ortamda sunuyor. İnternet üzerinden yapılan işlemler her ne kadar hayatı kolaylaştırsa da birtakım riskleri de gündeme getiriyor. Bu risklerin başında ise sanal dolandırıcılık geliyor. Peki sanal dolandırıcılık nedir? e-Devlet oltalama tekniği ile dolandırılmak ne anlama geliyor? İşte vatandaşların dikkat etmesi gereken detaylar...

e-Devlet oltalama tekniğiyle milyonlarca vatandaşı mağdur ettiler! Kendinizi korumak için...

Günümüzde artık pek çok kurum hizmetlerini elektronik ortamda sunuyor. İnternet üzerinden yapılan işlemler her ne kadar hayatı kolaylaştırsa da birtakım riskleri de gündeme getiriyor. Bu risklerin başında ise sanal dolandırıcılık geliyor. Peki sanal dolandırıcılık nedir? e-Devlet oltalama tekniği ile dolandırılmak ne anlama geliyor? İşte vatandaşların dikkat etmesi gereken detaylar...

e-Devlet, devletin vatandaşlara kamu hizmetlerini elektronik ortamda hızlı, güvenli ve kolay yoldan sunmasıdır. Fakat dolandırıcılar sahte e-Devlet sitesi üzerinden vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Daha önce banka ve kamu kurumlarının logolarını taklit ederek pek çok insanı dolandırılan sahtekarlar, bu sefer e-Devlet'in ismini kullanarak vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

OLTALAMA TEKNİĞİ NEDİR?

Oltalama, dolandırıcıların güvenilir bir kurum ya da şahsın kimliğine bürünerek vatandaşların hassas ve kritik önemdeki bilgilerine ulaşmaya çalıştığı bir dolandırma tekniğidir. Dikkatli incelenmediğinde sahte web sitelerini gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansızdır. Bu sebeple oltalama tekniği, siber dolandırıcıların en çok kullandığı tekniklerden biridir.

Dolandırıcılar bu yöntemi kullanırken özellikle e-Devlet gibi vatandaşların gerçek olduğuna kolayca inandığı platformları tercih ediyor. Bu teknik, kişilerin hassas bilgilerini öğrenmek amacıyla kullanılıyor. Resmi bir kurumdan geliyormuş gibi görünen e-postalarda çoğunlukla kişilerden bir form doldurması isteniyor. Cezbedici iletilerin olduğu bu e-postalarda dolandırıcılar maddi kazanç vaadinde bulunur. Bu talepleri dikkate alarak yönlendirmeleri gerçekleştiren kişilerin banka bilgileri dahil çoğu hassas verisi çalınıyor. Peki oltalama tekniği nasıl anlaşılır? İşte detaylar…

E-DEVLET ÜZERİNDEN OLTALAMA TEKNİĞİ NASIL ÇALIŞIR?

Devletin resmi hizmet sitesi e-Devlet üzerinden geliyormuş gibi görünen bir e-posta mesajında, hesap detaylarınızın girilmesi, form doldurulması ya da kimlik bilgilerinin girilmesi isteniyorsa muhtemelen oltalama saldırısına uğruyorsunuzdur. Dolandırıcılar e-Devlet'in resmi logosunu kullanarak aidat iade işlemleri, ikramiye ödemeleri gibi muğlak ifadelerle vatandaşları sahte internet sitelerine yönlendiriyor. Söz konusu sahte internet sitelerinde ise pek çok kişisel bilginiz isteniyor. Fakat unutmayın ki e-Devlet size hiçbir zaman kişisel bilgilerinizin istendiği bu tarz e-postalar göndermeyecektir. E-postadaki bağlantılara tıkladığınızda cihazınıza kötü amaçlı yazılımlar bulaşabileceği gibi kötü amaçlı bir web sitesine de yönlendirilebilirsiniz. Oltalama tekniğinin mağduru olmamak için;

  • Maddi kazanç sağlayacağınızı belirten e-postalara ya da sosyal medya gönderilerine temkinli yaklaşın.

  • e-Devlet üzerinden işlem gerçekleştirmek istiyorsanız, sitenin bilgilerini adres çubuğuna kendiniz yazın. Bu işlemi hiçbir bağlantıya tıklamadan gerçekleştirmeye özen gösterin.

  • E-posta mesajındaki kısaltılmış ve eşleşmeyen URL’lere özellikle dikkat edin.

  • e-Devlet kapısı çalışanları dahil olmak üzere sizden hiç kimsenin kişisel bilgilerinizi talep etmeyeceğini unutmayın.

  • Cihazınızın güvenlik açıklarını kapatmak için yayınlanan güncellemeleri düzenli olarak indirin.

  • Apple Store ve Google Play gibi resmi uygulama mağazalarını kullanın. Kişisel bilgilerinizin güvenliği için bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmeyin.

  • Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için cihazında antivirüs uygulaması kullanın.
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMasal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Asgari ücretliye memur modeli mi uygulanacak? Asgari ücretliye memur modeli mi uygulanacak?
Enflasyon rakamları açıklandıEnflasyon rakamları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

Ev sahibi ve kiracılar dikkat!

Ev sahibi ve kiracılar dikkat!

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

Altın fiyatları neden yükseliyor, artış devam edecek mi?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Sıfır araçlar ne zaman gelecek?

İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Sıfır araçlar ne zaman gelecek?

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Ağustos ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IMF’den Türkiye değerlendirmesi

IMF’den Türkiye değerlendirmesi

Yargıtay fazla mesai kararı! Fazla mesai nasıl hesaplanır? İşte resmi tatillerde fazla mesai!

Yargıtay fazla mesai kararı! İşte resmi tatillerde fazla mesai!

Taksilerde yeni dönem! Müşteriler taksi şoförlerine puan verecek

Binen her müşteri bunu yapacak

2020 Ağustos BİM, ŞOK ve A101 iş ilanları ve başvuru şartları nedir? İşte BİM, ŞOK ve A101 personel alımı ilanları!

İşte BİM, ŞOK ve A101 personel alımı ilanları!

Altın düşer mi? Uzman isimden altın yorumu! Altın fiyatları için riskler çok fazla!

Altın düşer mi? Uzman isimden altın yorumu!

Pandemi sürecindeki en yüksek ihracat

Pandemi sürecindeki en yüksek ihracat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.