e-Devlet oltalama tekniğiyle milyonlarca vatandaşı mağdur ettiler! Kendinizi korumak için...

Günümüzde artık pek çok kurum hizmetlerini elektronik ortamda sunuyor. İnternet üzerinden yapılan işlemler her ne kadar hayatı kolaylaştırsa da birtakım riskleri de gündeme getiriyor. Bu risklerin başında ise sanal dolandırıcılık geliyor. Peki sanal dolandırıcılık nedir? e-Devlet oltalama tekniği ile dolandırılmak ne anlama geliyor? İşte vatandaşların dikkat etmesi gereken detaylar...
e-Devlet, devletin vatandaşlara kamu hizmetlerini elektronik ortamda hızlı, güvenli ve kolay yoldan sunmasıdır. Fakat dolandırıcılar sahte e-Devlet sitesi üzerinden vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Daha önce banka ve kamu kurumlarının logolarını taklit ederek pek çok insanı dolandırılan sahtekarlar, bu sefer e-Devlet'in ismini kullanarak vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.
OLTALAMA TEKNİĞİ NEDİR?
Oltalama, dolandırıcıların güvenilir bir kurum ya da şahsın kimliğine bürünerek vatandaşların hassas ve kritik önemdeki bilgilerine ulaşmaya çalıştığı bir dolandırma tekniğidir. Dikkatli incelenmediğinde sahte web sitelerini gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansızdır. Bu sebeple oltalama tekniği, siber dolandırıcıların en çok kullandığı tekniklerden biridir.
Dolandırıcılar bu yöntemi kullanırken özellikle e-Devlet gibi vatandaşların gerçek olduğuna kolayca inandığı platformları tercih ediyor. Bu teknik, kişilerin hassas bilgilerini öğrenmek amacıyla kullanılıyor. Resmi bir kurumdan geliyormuş gibi görünen e-postalarda çoğunlukla kişilerden bir form doldurması isteniyor. Cezbedici iletilerin olduğu bu e-postalarda dolandırıcılar maddi kazanç vaadinde bulunur. Bu talepleri dikkate alarak yönlendirmeleri gerçekleştiren kişilerin banka bilgileri dahil çoğu hassas verisi çalınıyor. Peki oltalama tekniği nasıl anlaşılır? İşte detaylar…
E-DEVLET ÜZERİNDEN OLTALAMA TEKNİĞİ NASIL ÇALIŞIR?
Devletin resmi hizmet sitesi e-Devlet üzerinden geliyormuş gibi görünen bir e-posta mesajında, hesap detaylarınızın girilmesi, form doldurulması ya da kimlik bilgilerinin girilmesi isteniyorsa muhtemelen oltalama saldırısına uğruyorsunuzdur. Dolandırıcılar e-Devlet'in resmi logosunu kullanarak aidat iade işlemleri, ikramiye ödemeleri gibi muğlak ifadelerle vatandaşları sahte internet sitelerine yönlendiriyor. Söz konusu sahte internet sitelerinde ise pek çok kişisel bilginiz isteniyor. Fakat unutmayın ki e-Devlet size hiçbir zaman kişisel bilgilerinizin istendiği bu tarz e-postalar göndermeyecektir. E-postadaki bağlantılara tıkladığınızda cihazınıza kötü amaçlı yazılımlar bulaşabileceği gibi kötü amaçlı bir web sitesine de yönlendirilebilirsiniz. Oltalama tekniğinin mağduru olmamak için;
Maddi kazanç sağlayacağınızı belirten e-postalara ya da sosyal medya gönderilerine temkinli yaklaşın.
e-Devlet üzerinden işlem gerçekleştirmek istiyorsanız, sitenin bilgilerini adres çubuğuna kendiniz yazın. Bu işlemi hiçbir bağlantıya tıklamadan gerçekleştirmeye özen gösterin.
E-posta mesajındaki kısaltılmış ve eşleşmeyen URL’lere özellikle dikkat edin.
e-Devlet kapısı çalışanları dahil olmak üzere sizden hiç kimsenin kişisel bilgilerinizi talep etmeyeceğini unutmayın.
Cihazınızın güvenlik açıklarını kapatmak için yayınlanan güncellemeleri düzenli olarak indirin.
Apple Store ve Google Play gibi resmi uygulama mağazalarını kullanın. Kişisel bilgilerinizin güvenliği için bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmeyin.
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