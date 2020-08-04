e-Devlet oltalama tekniğiyle milyonlarca vatandaşı mağdur ettiler! Kendinizi korumak için...

Günümüzde artık pek çok kurum hizmetlerini elektronik ortamda sunuyor. İnternet üzerinden yapılan işlemler her ne kadar hayatı kolaylaştırsa da birtakım riskleri de gündeme getiriyor. Bu risklerin başında ise sanal dolandırıcılık geliyor. Peki sanal dolandırıcılık nedir? e-Devlet oltalama tekniği ile dolandırılmak ne anlama geliyor? İşte vatandaşların dikkat etmesi gereken detaylar...

e-Devlet, devletin vatandaşlara kamu hizmetlerini elektronik ortamda hızlı, güvenli ve kolay yoldan sunmasıdır. Fakat dolandırıcılar sahte e-Devlet sitesi üzerinden vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor. Daha önce banka ve kamu kurumlarının logolarını taklit ederek pek çok insanı dolandırılan sahtekarlar, bu sefer e-Devlet'in ismini kullanarak vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

OLTALAMA TEKNİĞİ NEDİR?

Oltalama, dolandırıcıların güvenilir bir kurum ya da şahsın kimliğine bürünerek vatandaşların hassas ve kritik önemdeki bilgilerine ulaşmaya çalıştığı bir dolandırma tekniğidir. Dikkatli incelenmediğinde sahte web sitelerini gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansızdır. Bu sebeple oltalama tekniği, siber dolandırıcıların en çok kullandığı tekniklerden biridir.